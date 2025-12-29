Présidentielles en Guinée : Les résultats provisoires attendus à cette date

Ce dimanche 28 décembre 2025, c’était la date des élections présidentielles en Guinée. Ils était près de 7 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. Un scrutin qui s’est déroulé dans le calme selon les informations de RFI.

Guinée : Les résultats provisoires des présidentielles annoncés le 30 ou 31 décembre

En Guinée, après la fermeture des bureaux de vote ce dimanche soir, l’heure était au dépouillement. Selon RFI, dans le bureau de vote numéro 1 de l’école primaire de Dixinn-centre, proche du centre-ville de Conakry, la capitale de la Guinée, le dépouillement a commencé dès la fermeture. Aucun électeur n’y était pour y assister. L’assesseur décompte les voix devant une observatrice de la société civile et des délégués de partis politiques.

Selon Mamadou, délégué du mouvement GMD de Mamadi Doumbouya, les élections se sont déroulées sans incidents : « Ça s’est bien passé, c’est seulement que la journée a été longue. Ici on a ouvert le bureau de vote à 7h05, et les électeurs sont venus voter progressivement. Y’a pas eu d’incident, rien du tout. Le dépouillement s’est bien passé, comme prévu ». Pour rappel, neuf candidats étaient en lice pour ces présidentielles en Guinée, dont le président de la transition Mamadi Doumbouya. Le vote s’est déroulé dans le calme, sans incidents, même en l’absence des figures, comme Cellou Dalein Diallo ou Alpha Condé, qui ont dominé la vie politique guinéenne ces trente dernières années, et empêchés de se présenter à se scrutin.

Selon la direction générale des élections en Guinée, les résultats provisoires de ces présidentielles devraient être annoncés ce 30 décembre, ou le 31 au plus tard.

