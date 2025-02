La situation dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) demeure extrêmement préoccupante. Les récentes avancées du M23, soutenues par le Rwanda, ont plongé la région dans une crise humanitaire et sécuritaire sans précédent. Face à cette escalade de violence, Kinshasa appelle la communauté internationale à prendre ses responsabilités et à agir avec fermeté pour rétablir la paix et la stabilité dans la région.

RDC : une situation alarmante

La ministre d’État congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, a exprimé avec force la position de son pays devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a dénoncé l’occupation rwandaise et exigé le retrait immédiat de ses troupes du territoire congolais. L’époque des compromis interminables est révolue, a-t-elle déclaré, soulignant l’urgence d’une action décisive.

Les responsables onusiens ont confirmé la gravité de la situation sur le terrain. La Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU en RDC, Bintou Keita, a fait état de la prise de Goma par le M23 fin janvier, suivie de l’occupation de Bukavu et Kamanyola en février. Elle a également souligné l’installation d’une administration parallèle à Goma par le M23, avec la nomination d’un gouverneur et d’un maire.

La ministre congolaise a insisté sur la nécessité de sanctions ciblées contre le Rwanda et les soutiens du M23. Elle a appelé à un arrêt immédiat de toute forme de soutien, direct ou indirect, en faveur de ce groupe armé. La République démocratique du Congo demande un vote public, dans les délais les plus brefs, sur une résolution dénonçant sans ambiguïté l’occupation rwandaise, a-t-elle martelé.

La situation humanitaire dans l’Est de la RDC se détériore de jour en jour. Le M23 bloque les opérations de la MONUSCO, entravant l’évaluation des dégâts et les actions de déminage à Goma. L’envoyé spécial Huang Xia a appelé à un cessez-le-feu immédiat, soulignant l’urgence de soulager les populations affectées par le conflit.

Plusieurs initiatives régionales ont été entreprises pour tenter de résoudre la crise. La Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) ont fermement condamné les offensives du M23 et leurs soutiens. Ces organisations ont appelé à un dialogue inclusif et à la cessation immédiate des hostilités.

La RDC attend désormais une réponse ferme et rapide de la communauté internationale. Il est impératif que l’ONU adopte une résolution condamnant l’agression rwandaise et exigeant le retrait de ses troupes du territoire congolais. Seule une action concertée et déterminée permettra de rétablir la paix et la stabilité dans cette région meurtrie.