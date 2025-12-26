Législatives de 2026 au Bénin : La CENA lance la campagne électorale

Au Bénin, la CENA, par son Président Sacca Lafia, a officiellement lancé la campagne électorale des législatives 2026 ce jeudi 25 décembre 2025.

Législatives de 2025 au Bénin : Le message de Sacca Lafia au peuple béninois

Au Bénin, le peuple est appelé aux urnes le 11 janvier 2026 pour élire à la fois les députés de la 10e législature et les élus communaux et municipaux. Ce vendredi 26 décembre 2025, démarre officiellement la campagne électorale jusqu’au 9 janvier 2026. Voici l’allocution de lancement du Président de la CENA, Sacca Lafia. Discours qu’il a prononcé ce jeudi 25 décembre.

« Béninoises, béninois, Chers compatriotes, Demain vendredi 26 décembre 2025, dès les premières lueurs de l’aube, s’ouvrira, conformément aux dispositions du code électoral, la campagne électorale devant nous conduire aux scrutins du 11 janvier 2026. Ce rendez-vous démocratique majeur permettra à notre peuple d’élire les membres de l’Assemblée nationale ainsi que les conseillers communaux de notre pays, le Bénin. Ainsi, du 26 décembre au 09 janvier 2026 prochain, les candidats des formations politiques retenus par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) iront à votre rencontre. Ils sillonneront nos villes et campagnes pour présenter leur programme de législature et leurs projets de gouvernance locale, sollicitant vos suffrages. En cette circonstance solennelle, j’exhorte l’ensemble des acteurs engagés dans cette compétition à faire de ces moments, un espace privilégié de confrontation d’idées, de pédagogie et d’explication des valeurs républicaines avec pour objectifs commun la promotion et le renforcement de la démocratie et de l’état de droit dans notre pays. Mes chers compatriotes,

En ces heures de réflexions et de choix décisifs, je voudrais rappeler à chacune et à chacun d’entre nous que l’enjeu c’est le Benin par-delà nos divergences politiques. C’est pourquoi je vous invite à la culture de la paix et de la fraternité. Aux partis politiques en compétition et surtout à leurs candidats, j’invite à prôner l’esprit d’humilité et de persuasion. Aux professionnels des médias, j’exhorte au respect de la déontologie de leur profession en livrant des informations justes, équilibrées et apaisées. Aux forces de défenses et de sécurité, j’exprime ma confiance et je compte sur leur encadrement professionnel habituel, afin de créer une atmosphère sereine et assurer la sécurité des personnes, et du processus tout au long de cette période. Aux agents de la CENA et aux autres parties prenantes impliquées dans l’organisation des élections, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour leur dévouement exceptionnel. Vous êtes, Mesdames et Messieurs, les piliers indispensables de cette œuvre républicaine, et c’est grâce à votre abnégation et à votre expertise que nous transformerons ce défi en un succès historique pour notre pays.

Béninoises et béninois, En ce jour de Noël, alors que les cœurs sont à la fête et au partage, je formule pour chacun de vous des vœux de paix, de joie et de concorde. Que l’esprit de cette célébration, inspire nos débats et nos actions tout au long de cette période. Je saisis également cette heureuse occasion pour vous présenter, par anticipation, mes vœux de santé et de prospérité pour l’année 2026. Puisse cette année nouvelle consacrer le succès de nos ambitions communes pour un Bénin uni, stable et rayonnant. Excellente année 2026 ! C’est sur ces mots d’exhortations patriotiques que je déclare ouverte la campagne électorale pour les élections législatives et communales de 2026.

Vive le Benin ! Bonne chance à tous les candidats. Je vous remercie. »