Législatives 2026 au Bénin : La Cour constitutionnelle rassure

Au Bénin, plus de 7 millions d’électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 11 janvier 2026 dans le cadre des élections législatives et communales. Ce vendredi, le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Cossi Dorothé Sossa, a accordé une audience à une délégation de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Bénin : La Cour constitutionnelle rassure la Cédéao avant les législatives et communales

Ce vendredi 9 janvier 2026, s’est tenue une rencontre à Cotonou entre le président de la Cour constitutionnelle en présence du représentant résident de l’organisation au Bénin, l’ambassadeur Amadou Diongue, chef de mission. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre de la mission technique et d’information déployée par la CEDEAO à l’occasion des élections générales au Bénin.

À l’issue des échanges, le diplomate ouest-africain s’est déclaré satisfait des assurances reçues. « Nous avons trouvé une institution prête à assumer pleinement ses responsabilités », a-t-il confié, saluant la disponibilité du président de la Cour et la clarté des informations fournies sur les mécanismes destinés à garantir la régularité du vote.

Amadou Diongue a même rappelé la place centrale qu’occupe la Cour constitutionnelle dans le dispositif électoral au Bénin. En tant qu’organe de régulation juridictionnelle, elle est chargée de la validation des résultats et du règlement des contentieux. « S’informer auprès de la Cour, c’est comprendre le cœur du processus », a-t-il résumé.

La délégation de la CEDEAO a pris acte de plusieurs innovations mises en œuvre cette année. Il s’agit, entre autres, du déploiement anticipé de délégués de la Cour sur le terrain afin de constater directement les faits en cas de litige.

Le chef de la mission a toutefois tenu à préciser la nature de l’initiative de la CEDEAO. Elle relève d’une démarche d’information auprès des différentes parties prenantes du processus électoral, en perspective également de la présidentielle prévue en avril prochain au Bénin.