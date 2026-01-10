Double scrutin : les Béninois aux urnes ce dimanche

Au Bénin, la série d’élections débute ce dimanche 11 janvier 2026. Plus de 7 millions d’électeurs sont attendus aux urnes pour l’élection des députés et des conseillers communaux. La campagne électorale s’est achevée dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 janvier 2026.

Bénin : plus de 7 millions d’électeurs attendus aux urnes pour les communales et législatives

Pour les élections législatives, cinq partis politiques sont en lice. Il s’agit de l’UP-R, du BR, de Moele-Bénin, Les Démocrates et la FCBE. Les dossiers de ces cinq partis ont été validés sur 6 dossiers enregistrés. GSR, le sixième parti politique ayant soumis son dossier, n’a pas pu satisfaire à toutes les exigences.

Gros enjeu pour les partis en lice : réunir le taux de 20 % par circonscription pour être éligible au partage des sièges législatifs. Cette exigence est contenue dans le Code électoral, qui prévoit également une alternative. En effet, les partis politiques qui le souhaitent peuvent signer des accords parlementaires. L’UP-R, le BR, Moele-Bénin et la FCBE ont tous opté pour cette solution.

Ainsi, les trois premiers partis et la FCBE, qui se réclame de l’opposition, ne sont plus soumis au seuil de 20 % par circonscription. Le parti Les Démocrates, qualifié d’opposition radicale, se retrouve seul sur la ligne avec le gros challenge de devoir réunir obligatoirement 20 % des suffrages exprimés par circonscription.

Plus de 7 millions d’électeurs pour plus de 17 000 postes de vote installés sur toute l’étendue du territoire. Au moins 80 000 membres de bureau de vote, supervisés par plus de 500 coordonnateurs, sont déployés pour l’organisation pratique du double scrutin.