Législatives au Bénin : Les frontières fermées

Au Bénin, dans le cadre des élections législatives et communales du 11 janvier 2026, les autorités béninoises ont pris une série de mesures pour assurer le bon déroulement du scrutin et à maintenir l’ordre public sur l’ensemble du territoire national.

Bénin : les frontières terrestres, aériennes et maritimes fermées ce dimanche

À un communiqué officiel rendu public ce 9 janvier 2026, le Bénin informe que les frontières terrestres, maritimes et aériennes seront fermées le jour du vote des élections législatives et communales. C’est-à-dire ce dimanche 11 janvier. Une disposition qui s’applique à toutes les voies d’entrée et de sortie du pays, pour empêcher toute circulation non indispensable et garantir la sérénité du processus électoral.

Aussi, les marchés publics et les débits de boissons resteront fermés le 11 janvier, conformément aux instructions des pouvoirs publics. C’est une mesure qui s’inscrit dans une logique d’ordre et de tranquillité, afin de réduire les risques de regroupements et de perturbations pouvant nuire au bon déroulement du scrutin au Bénin.

Les autorités béninoises ont notifié que ces dispositions légales sont temporaires et strictement liées aux impératifs de sécurité et d’organisation des élections. Elles rappellent également aux citoyens l’importance de respecter ces instructions dans l’intérêt général, pour permettre aux électeurs de se rendre aux urnes dans les meilleures conditions.

Le gouvernement de Patrice Talon a assuré que ces mesures seront accompagnées d’un dispositif de surveillance renforcé, coordonné avec les forces de défense et de sécurité. Après les législatives, le Bénin organisera les présidentielles au mois d’avril 2026.