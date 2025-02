Au Sénégal, plusieurs familles ont été touchées d’une manière ou d’une autre (décès, blessures, maladies) lors des tensions politiques entre l’ancien président Macky Sall et l’actuel Premier ministre Ousmane Sonko entre 2021 et 2024. Ainsi, le nouveau régime prévoit d’indemniser ces familles avec un budget de 4 992 596 000 FCFA, soit environ 5 milliards de francs CFA.

Sénégal : 5 milliards de FCFA déployés

Le Sénégal a subi de fortes tensions politiques en 2021 et 2024, marquées par un conflit sans merci entre l’ancien président Macky Sall et le Premier ministre Ousmane Sonko. Au cours de ces affrontements, de nombreux innocents ont perdu la vie, tandis que d’autres ont été arrêtés ou blessés. Ces événements ont laissé derrière eux des familles endeuillées : femmes, enfants mineurs, pères, mères, etc.

Face à cette situation, le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a décidé d’apporter un soutien aux familles ayant perdu un proche lors des émeutes. Chaque famille endeuillée recevra ainsi une indemnisation de 10 millions de francs CFA, soit environ 15 600 USD.

Outre les décès, environ 2 000 citoyens sénégalais ont été blessés ou arrêtés lors des événements. Chacun d’eux bénéficiera d’une aide de 500 000 francs CFA.

Qu’en est-il des enfants mineurs endeuillés ?

Dans une vidéo publiée par l’Agence de presse sénégalaise, la ministre de la Famille, Maïmouna Dièye, a annoncé que les familles des 79 personnes décédées bénéficieront d’une prise en charge pour leurs enfants mineurs. Cette aide inclura une couverture sanitaire ainsi que des programmes d’assistance sociale et de santé.