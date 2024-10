L’Infinix HOT 50i fait une entrée remarquée sur le marché des smartphones avec des caractéristiques exceptionnelles. Ce nouveau téléphone offre un parfait équilibre entre performance et prix. Proposé à 65 000 CFA, il se distingue par ses innovations technologiques. Les 25 mois de service après-vente inclus dans l’offre de lancement rassureront les utilisateurs et renforcent la confiance envers la marque.

Le smartphone Infinix HOT 50i arrive en Côte d’Ivoire avec de solides garanties

Doté d’une batterie de 5000 mAh capable de durer jusqu’à 2 ans, l’Infinix HOT 50i garantit une autonomie impressionnante. Fini les recharges fréquentes, ce téléphone vous accompagnera dans toutes vos activités quotidiennes, qu’il s’agisse de regarder des vidéos, de jouer ou de naviguer sur internet. Sa batterie longue durée en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent un appareil fiable et endurant.

Le design n’est pas en reste, avec un écran poinçonné de 6,7” avec barre Dynamique, offrant une expérience visuelle immersive et moderne. Cet écran, associé à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz Wet Touch (OTA), permet des transitions fluides et une réactivité optimale, idéales pour le visionnage de contenu multimédia, les appels vidéo ou pour jouer à des jeux en ligne. Ce niveau de fluidité améliore nettement l’expérience utilisateur.

Ce petit bijou fonctionne sous le dernier système d’exploitation Android 14. L’Infinix HOT 50i assure également une navigation sans accroc, intuitive et parfaitement adaptée aux attentes des utilisateurs modernes. Cette version d’Android optimise les performances du téléphone tout en offrant une meilleure gestion de la batterie.

En plus de ses performances techniques, l’Infinix HOT 50i se démarque par son rapport qualité-prix imbattable. À 65 000 CFA, il se positionne comme le meilleur prix dans sa catégorie. Achetez et découvrez la différence ! Avec ses caractéristiques avancées, sa robustesse et son service après-vente étendu, l’Infinix HOT 50i se présente comme le choix idéal pour un produit de prestige à faible prix.