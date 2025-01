La Côte d’Ivoire a levé un montant de 82,14 milliards FCFA, soit 125,2 millions d’euros, sur le marché public de la zone UEMOA grâce à une adjudication ciblée. Cette somme servira à financer des BAT (Bons Assimilables du Trésor) et des OAT (Obligations Assimilables du Trésor).

Objectif atteint pour la Côte d’Ivoire sur le marché des titres publics de l’UMOA

La Côte d’Ivoire a réalisé sa deuxième opération sur le marché des titres publics de l’UMOA. Elle a atteint son objectif grâce à cette sortie, marquée par une opération d’émission et de rachat simultané de Bons et Obligations Assimilables du Trésor, le jeudi 9 janvier 2025. Le rachat était doté de 80 milliards FCFA, tandis que l’émission a permis de mobiliser 82,14 milliards FCFA. Les investisseurs ont répondu à cette opération en fournissant la somme recherchée pour les Bons et Obligations Assimilables du Trésor.

Cette opération s’est déroulée à travers l’émission de quatre instruments : deux Bons Assimilables du Trésor (BAT) de maturités de 180 et 362 jours, ainsi que deux Obligations Assimilables du Trésor (OAT) de maturités de 3 et 5 ans.

Détails sur les quatre instruments BAT et OAT

Les BAT de 180 et 362 jours ont respectivement mobilisé 6,29 milliards et 65,82 milliards FCFA, avec des taux marginaux de 6,6 % et 6,8 %, ainsi que des taux de rendement moyen pondérés de 6,83 % et 7,3 %. Par ailleurs, les OAT de 3 et 5 ans ont levé respectivement 1,06 milliard et 8,95 milliards FCFA, avec des prix marginaux de 9 500 et 9 300 FCFA, et des rendements moyens pondérés identiques de 7,65 %.

Les investisseurs ivoiriens ont joué un rôle majeur dans cette opération, en apportant 51,65 milliards FCFA, soit un taux de participation de 62,88 %. Le reste du montant a été fourni par le Burkina Faso et le Sénégal, avec des contributions respectives de 29,41 milliards FCFA et 1,06 milliard FCFA.