Le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, fait l’objet d’une assignation en justice visant à obtenir sa destitution. À l’origine de cette procédure, quatre militants du parti contestent la légitimité de son élection et affirment qu’il ne remplirait pas les conditions requises pour briguer la présidence du PDCI-RDA. Selon eux, son accession à la tête du parti aurait été orchestrée par des responsables internes, sans respecter les règles établies.

Tidjane Thiam assigné en justice : le PDCI-RDA dénonce une machination

Élu avec 96 % des voix, Tidjane Thiam bénéficie pourtant d’un large soutien au sein du parti. Son élection, saluée par de nombreux cadres et militants, marque une nouvelle ère pour le PDCI-RDA, qui se prépare activement pour les échéances électorales à venir. Cependant, à quelques mois de la convention du parti , cette procédure judiciaire vient raviver des tensions internes et susciter des interrogations sur les motivations réelles de ses instigateurs.

Dans un communiqué officiel, le secrétariat exécutif du PDCI-RDA a tenu à rassurer ses militants et à dénoncer une tentative de déstabilisation. « Devant cette machination traduisant la fébrilité de ses instigateurs, le PDCI-RDA voudrait rassurer ses militants et sympathisants, et confirmer que le Président Tidjane Thiam, s’il s’agit bien de lui, a été élu conformément à ses Statuts et Règlement Intérieur. Il ne souffre donc d’aucun défaut de légitimité et de légalité dans l’exercice de sa fonction », a indiqué le Secrétaire exécutif.

Pour le PDCI-RDA, cette assignation judiciaire ne serait qu’une manœuvre visant à détourner l’attention des véritables enjeux politiques du moment. Le parti met en avant la révision de la liste électorale en 2025 et l’impartialité de l’arbitre électoral comme des priorités bien plus importantes pour la démocratie ivoirienne. Il souligne également que le succès de la rencontre du 15 février dernier à la place Ficgayo de Yopougon aurait semé la panique chez certains adversaires, les poussant à utiliser des actions judiciaires contestables.

Le parti appelle donc ses militants à rester mobilisés et sereins, tout en continuant à défendre la vision du PDCI-RDA. Pour Sylvestre Emmou, rien ne doit ébranler leur engagement à faire triompher le parti en octobre 2025, au soir de l’élection présidentielle. En conséquence, les militants sont invités à intensifier leur présence sur le terrain et à promouvoir les idées et les ambitions du PDCI-RDA pour l’avenir du pays.