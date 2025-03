Face à la diaspora ce samedi, Tidjane Thiam a fait une clarification conceptuelle parlant de ses compétences. Il fait savoir qu’il n’est pas un économiste de nom, mais un économiste praticien.

Économiste et praticien de l’économie : Tidjane Thiam clarifie les choses

Sûr de ce qu’il peut apporter à la Côte d’Ivoire, Tidjane Thiam rassure sur ses compétences. Il rappelle qu’il est un praticien de l’économie et non un économiste. Cette clarification pour dire qu’il n’est pas un technocrate de bureau, mais un technicien au contact de la réalité.

« Je ne suis pas un économiste, je suis un praticien de l’économie, un chef d’entreprise qui a été comptable de ses résultats », a-t-il martelé.

Pour le président du PDCI-RDA, il n’est pas acceptable de confondre un économiste et un chef d’entreprise. « Confondre un économiste et un chef d’entreprise, c’est comme confondre un footballeur et un journaliste sportif ».

Affectueusement appelé « l’ingénieur » par ses partisans, le président Thiam jouit d’une notoriété et incontestablement d’un parcours brillant. Son profil fait de lui un candidat sérieux sur lequel il comptera lors de la prochaine élection présidentielle.