Le Togo dispose d’un passeport qui se classe au deuxième rang des documents de voyage les plus avantageux dans l’espace UEMOA, selon le classement 2025 établi par le cabinet britannique Henley & Partners. Ce classement évalue l’importance des passeports en fonction du nombre de destinations accessibles sans visa préalable.

Togo : Un passeport ouvrant l’accès à 61 destinations

Le Togo a un passeport qui permet de voyager sans formalités préalables vers 61 destinations. Ce score le place à la 24ᵉ position sur le continent africain et à la 81ᵉ place au niveau mondial. Dans l’espace UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), le Togo se positionne en deuxième place, derrière le Bénin. Le pays a progressé de deux places par rapport à l’année précédente, où il occupait la 83ᵉ place mondiale.

UEMOA , le Bénin en tête, suivi du Togo et du Burkina Faso.

Dans l’UEMOA, seul le Bénin devance le Togo. Le passeport béninois occupe la 74ᵉ place mondiale et la 16ᵉ place africaine, avec un accès facilité à 68 destinations, soit 7 de plus que le Togo. Le Burkina Faso complète le top 3 de la zone UEMOA, se positionnant au 82ᵉ rang mondial et au 25ᵉ rang africain, avec 60 destinations accessibles sans visa. C’est une de moins que le Togo et huit de moins que le Bénin.

Les passeports les plus puissants d’Afrique

À l’échelle du continent, les Seychelles conservent leur statut de passeport le plus puissant, occupant la 25ᵉ place mondiale et offrant un accès à 156 destinations sans visa. L’île Maurice suit avec la 29ᵉ place mondiale et 151 destinations accessibles, tandis que l’Afrique du Sud se positionne au 48ᵉ rang mondial, permettant de voyager librement vers 106 pays sans visa.

Ceci d’après l’indice établi par Henley & Partners repose sur le nombre de destinations accessibles sans visa ou avec un visa à l’arrivée, un permis de visite ou une autorisation de voyage électronique. Les données utilisées pour cette étude proviennent notamment de l’International Air Transport Association (IATA), qui regroupe plus de 250 compagnies aériennes.