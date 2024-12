Le Togo a reçu un don de 13 milliards de francs CFA de la part de l’Union européenne (UE). Ce décaissement constitue un financement destiné au budget 2025.

Financement du budget de l’État du Togo par l’UE

Dans l’exercice de ses fonctions, le Togo a travaillé à la mise en œuvre d’une politique visant le maintien de la stabilité macroéconomique, de la transparence budgétaire et des réformes de gestion des finances publiques. Ce travail bien accompli a suscité l’intérêt de l’Union européenne. Ainsi, au vu de ce dynamisme, l’UE a accordé un financement de 13 milliards FCFA au Togo sous forme de don. Un geste qui ravit les dirigeants togolais.

Sandra Ablamba Johnson, Secrétaire Générale de la Présidence du Togo, a exprimé sa satisfaction à propos de ce décaissement : « Je me réjouis de ce décaissement qui va contribuer à la mise en œuvre de la Feuille de Route Togo 2025. Il contribuera à renforcer l’inclusion et l’harmonie sociale pour répondre aux besoins de nos populations en lien avec les priorités de la Feuille de Route gouvernementale Togo 2025 « , a-t-elle déclaré.

De son côté, Gwilym Jones, Ambassadeur de l’UE en poste au Togo, a souligné l’importance de ce partenariat : « Ce don qui alimente le budget de l’État illustre le partenariat rapproché existant entre l’Union européenne et le Togo », a-t-il affirmé.

Actions clés ayant motivé ce financement

Selon le communiqué de l’UE, certaines actions ont été déterminantes dans l’octroi de ce financement de 13 milliards FCFA. Elles incluent les résultats atteints dans la mise en œuvre des réformes liées à la décentralisation ; l’agro-business durable et l’accès des populations vulnérables aux services sociaux de base. Ce financement reflète la reconnaissance des efforts du Togo dans ces domaines et son engagement en faveur du développement durable et inclusif.