Venezuela : Donald Trump exclu toute idée d’élection

Trois jours après la capture de Nicolas Maduro et son premier passage devant un juge à New York, le président américain, Donald Trump a écarté toute élection au Venezuela.

Venezuela : pas d’élection sur 30 jours

Ces dernières heures, Donald Trump s’est exprimé lors d’une interview à la chaîne américaine NBC. Le président américain a écarté toute élection au Venezuela dans les trente prochains jours. Il estime que les Etats-Unis devraient « d’abord remettre le pays sur pied ». Le président de la Chambre des représentants américaine, le républicain Mike Johnson, s’est dit lui, favorable à la tenue rapide d’élections au Venezuela. « Je m’attends à ce qu’il y ait des élections convoquées au Venezuela. Bien sûr certaines choses sont encore en train d’être déterminées, mais ça devrait se produire dans un court délai », a-t-il confié dans la soirée de ce lundi 5 janvier 2026.

Il s’exprimait à la sortie d’une longue réunion à huis clos entre un groupe restreint de parlementaires et le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, le ministre de la défense, Pete Hegseth, ou encore le chef d’état-major de l’armée, le général Dan Caine. « Nous ne nous attendons pas à des troupes sur le terrain », a commenté M. Johnson. « Nous ne prévoyons pas d’implication directe au-delà de simplement exercer une coercition sur le nouveau gouvernement intérimaire », a-t-il ajouté. Il a également défendu la légalité de l’opération, menée sans notification du Congrès et critiquée par l’opposition démocrate. « Nous ne sommes pas en guerre. Nous n’avons pas de forces armées au Venezuela et nous n’occupons pas le pays », a affirmé l’élu.

De son côté, le patron des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, a qualifié le plan de Donald Trump pour « diriger » le Venezuela de « vague, reposant sur des vœux pieux et insatisfaisant ». « Quand les Etats-Unis s’engagent dans ce genre de changement de régime et de prétendue reconstruction nationale, ça finit toujours par leur causer du tort. J’ai quitté la réunion avec le sentiment que ça serait de nouveau le cas », a-t-il conclu.