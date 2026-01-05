Vénézuéla : les États-Unis piégés par la Russie

Et si le Président américain Donald Trump était encore loin, voire très loin, de réussir son coup au Vénézuéla ? L’homme fort d’Amérique a ordonné samedi à ses forces spéciales d’arrêter Nicolas Maduro, présentement à New York. Sauf que les choses bougent dans le sens non anticipé par Trump, avec l’entrée en jeu de la Russie.

Nicolas Maduro est présentement aux mains des Américains. Au Vénézuéla, c’est toujours lui le Président. Mais pour le moment, c’est Delcy Rodriguez, vice-présidence du pays, qui va assurer l’intérim de la fonction. Et les premières déclarations de la nouvelle dame de fer de Caracas ne vont pas rassurer l’Amérique qui se voit déjà maître du pétrole vénézuélien.

Delcy Rodriguez a été officiellement intronisée présidente par intérim par la Cour suprême du Vénézuéla. L’armée lui a déjà fait allégeance et, selon les dernières informations de Reuters, Rodriguez aurait déjà quitté le pays pour la Russie.

Sa dernière déclaration contre les Américains aurait été faite depuis Moscou. Mme Rodriguez a assuré que « le Vénézuéla ne sera jamais une colonie des États-Unis », déclaration qui a provoqué une sortie de Donald Trump, qui la met en garde sur ce qui pourrait lui arriver si elle venait à gouverner contre l’avis des États-Unis.

« Si elle ne fait pas ce qui est juste, elle va payer un très gros prix, probablement plus gros que Maduro », a prévenu Donald Trump.

Crise au Vénézuéla : Washington pris de court par Moscou

Même si l’argument fondant l’intervention des États-Unis est que Nicolas Maduro est le parrain du narco-trafic dans la région, les vraies ambitions américaines derrière cette violation de la souveraineté du Vénézuéla sont de mettre la main sur le pétrole du pays, près de 30 % de la production mondiale.

L’exfiltration de Maduro vers les États-Unis a pu faire croire en un dossier bouclé en éclair. Pas du tout. Au regard des derniers développements de l’actualité, Donald Trump aura beaucoup plus de mal à se sentir comme à la maison au Vénézuéla. La Russie assure désormais la protection de Delcy Rodriguez, qui va prendre les prochaines décisions pour le pays.

Alors qu’Emmanuel Macron et Donald Trump pensent à Edmundo González Urrutia, candidat malheureux aux élections de 2024, pour gérer le pays, la Cour suprême vénézuélienne s’est plutôt alignée derrière Delcy Rodriguez, clairement pro-russe, donc un camouflé pour Trump et ses alliés.