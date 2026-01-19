Ouganda : Yoweri Museveni s’exprime après sa réélection

En Ouganda, le président Yoweri Museveni s’est exprimé ce dimanche 18 janvier 2026. Une sortie qui survient un jour après que la commission électorale ait annoncé sa victoire avec 71% des voix. Le chef de l’État au pouvoir depuis 40 ans rempile pour un septième mandat à l’âge de 81 ans. Devant les cadres de son parti, dans son fief de Rwakitura, Museveni a vanté la victoire de son parti.

Ouganda : « l’unité est en train de revenir », Yoweri Museveni

En Ouganda, le président Yoweri Museveni a été réélu à la tête du pays avec 71% des voix selon les résultats de la commission électorale. Devant ses partisans ce dimanche, Museveni mise sur l’unité : « Nous commençons à revenir aux origines du NRM [le parti Mouvement de résistance nationale, NDLR]. Ceux qui sont assez âgés se souviennent des élections de 1996. Pendant cette campagne, j’ai pu voir que l’unité maximale qui régnait à cette époque est en train de revenir. »

Alors que l’opposition, dont le candidat Bobi Wine a rejeté samedi les résultats des élections avant même leur annonce officielle. Yoweri Museveni accuse d’incitation à la violence : « Notre intérêt n’est pas de sévir contre eux. Notre intérêt est qu’ils renoncent à ce genre d’attitude et qu’ils ne recommencent plus jamais. Je demande aux personnes égarées de revenir à la raison. Ce qu’elles projetaient de faire, nous le savons déjà. Les éléments résiduels doivent cesser, sinon nous les attraperons tous s’ils ne s’arrêtent pas. »

Judith Nalukwago, membre du NUP, le parti de l’opposant Bobi Wine, qui a aujourd’hui 28 ans, regrette de n’avoir connu pour seul président le chef de l’Etat au pouvoir depuis 40 ans, Yoweri Museveni : « Ce n’est pas un président pour ma génération, il ne me représente pas. Quand on écoute ses priorités, elles datent de 1986, elles ne correspondent pas au monde actuel. Mais je reste motivée, le combat pour le changement n’est pas un sprint mais un marathon. »

Avec plus de 70% de la population âgée de moins de 30 ans, l’Ouganda se classe parmi les pays les plus jeunes au monde.