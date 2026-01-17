Ouganda : Yoweri Museveni réélu président

En Ouganda, les résultats finaux ont été annoncés ce samedi 17 janvier 2026, par la Commission électorale. Yoweri Museveni est réélu à la présidence devant son principal opposant, Bobi Wine.

Ouganda : Yoweri Museveni réélu avec 71,65%

En Ouganda, le président Yoweri Museveni, 81 ans avec quarante déjà passés au pouvoir, a brigué un septième mandat consécutif ce samedi 17 janvier 2026. Il est donc réélu pour cinq ans supplémentaires à la tête du pays. D’autres chiffres sont attendus car jeudi ont eu lieu aussi les élections législatives, une séquence électorale pour laquelle la société civile régionale dénonce un climat répressif violent et des fraudes.

Le principal adversaire Bobi Wine, lui, affirme avoir échappé à un raid des forces de sécurité contre son domicile tôt ce samedi. Dans un message sur les réseaux sociaux, l’opposant à Yoweri Museveni, affirme être en fuite : « La nuit dernière a été très difficile, chez nous, à Maguéré [un quartier de Kampala]. L’armée et la police ont fait une descente. je tiens à confirmer que j’ai réussi à leur échapper. »

Dans son communiqué, Bobi Wine déclare également ne plus être chez lui mais que sa femme et d’autres membres de sa famille sont toujours assignés à résidence en Ouganda. Mais plus tôt, le porte-parole de la police avait démenti, devant des journalistes, toute tentative d’arrestation. Il a rejeté aussi les allégations de blocage du domicile de Bobi Wine et évoqué « des points de contrôle dans des zones sensibles en matière de sécurité. »