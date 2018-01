RDC : Inondation à Kinshasa, 37 personnes tuées

Dans la nuit du 3 au 4 janvier, de fortes pluies ont créé une Inondation à Kinshasa, provoquant la mort de dizaines de personnes. Au moins 37 personnes ont perdu la vie dans ce drame. Les autorités locales pointent du doigt « un problème d’urbanisation ».

Inondation à Kinshasa, l'urbanisation en cause

De nombreux Kinois ont vu ce jeudi leur maison se remplir d'eaux et leurs biens disparaître du fait de l'inondation. En effet, la pluie qui s’est abattue sur Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo (RDC) a causé de nombreux dégâts matériels, mais aussi des pertes en en vies humaines.

Selon le ministre provincial des Affaires sociales Dominique Weloli, 37 personnes ont trouvé la mort suite à des crues et des chutes de terre. « Il y a eu non seulement des inondations, mais aussi des éboulements de terre, l’écroulement de quelques maisons et des débordements de rivière ».

Les pluies ont principalement frappé les communes de Ngaliema (13 morts) et Selembao (9 morts). Parmi les victimes, trois enfants se sont noyés pendant leur sommeil en l’absence de leur mère, ont indiqué des rescapés.

Pour Dominique Weloli qui s’est rendu sur le terrain pour évaluer les dégâts, ces drames révèlent une fois de plus les problèmes d’urbanisation dans ces quartiers. « Il n’y a pas de caniveaux et les eaux de ruissellement ont envahi des maisons anarchiquement construites dans des ravins », a-t-il indiqué.

Les populations pointent elles aussi du doigt le gouvernement de Kabila. Selon elles, si ces Inondations à Kinshasa sont chaque fois d’un niveau exceptionnel pendant les saisons de pluie, les dégâts peuvent être évités avec la mise en place d'une politique d’aménagement. En attendant, de nombreux Kinois privés de maisons pourraient bien dormir à la belle étoile les jours à venir.

Chaque année, les inondations causent de nombreuses pertes en vies humaines dans plusieurs villes d'Afrique. La RDC n'y échappe pas avec cette longue liste de disparus.