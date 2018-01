Nigéria : Violences intercommunautaires, plus de 80 morts

Les violences intercommunautaires entre éleveurs nomades peuls et agriculteurs se sont intensifiées au Nigeria. C’est violences, selon Emmanuel Shior, secrétaire exécutif chargé des secours de l’Etat de Benue, ont fait 80 morts depuis le 31 décembre.

80 morts dans des violences intercommunautaires au Nigéria

Depuis le 31 décembre, le Nigéria est en proie à des violences intercommunautaires. Elles se sont intensifiées ces derniers jours au centre du pays dans l’Etat de Benue. Ces conflits opposent les éleveurs nomades peuls, des musulmans à des agriculteurs en majorité chrétiens.

Hier mardi 09 janvier Emmanuel Shior, secrétaire exécutif chargé des secours de l’Etat de Benue a annoncé qu’après le nouvel an ces violences ont fait 80 morts et des dizaines de milliers de déplacés. Pour lui, elles sont consécutives à la nouvelle loi mise en place par le gouverneur de l’Etat de Benue qui interdit aux éleveurs nomades de se déplacer avec leurs troupeaux à l’intérieur de l’Etat.

Selon M.Shior, cette loi vise à encourager les éleveurs à cesser leur vie de nomades à la recherche de pâturages, pour faire de l’élevage sur des propriétés agricoles, avant d’indiquer que la fin de ces violences intercommunautaires n’était pas pour maintenant.

Rappelons que le 03 janvier des jeunes agriculteurs étaient descendus dans les rues pour manifester contre les tueries des éleveurs nomades peuls à Makurdi la capitale de l’Etat de Benue.

Le président Muhammadu Buhari, lui-même peul, avait exprimé sa compassion suite à la mort d’une vingtaine d’agriculteurs dans cet Etat et avait fait déployer les forces de défense et de sécurité nigériane dans la zone pour régler définitivement le conflit éleveurs nomades peuls et agriculteurs.