RDC : Un agent de l’ANR tué et décapité dans le Kasaï

La région du Kasaï a encore fait parler d’elle. Dans la nuit du mardi au mercredi 10 janvier, un membre de l’Agence nationale de renseignements de la République démocratique du Congo (ANR) a été tué et décapité par des miliciens.

L’ANR perd un de ses membres dans la région du Kasaï

Depuis la mort du chef coutumier, Kamuina Nsapu en 2016, la région du Kasaï, dans le centre de la République démocratique du Congo (RDC), est secouée par des violences et des tueries. Dans la nuit du mardi à mercredi, un agent de l’ANR a été tué par des miliciens dans cette zone. « Aux environs de 21 heures, heure locale, des miliciens armés de machettes et de calibres 12, portant des bandeaux rouges autour de la tête sont entrés dans le village de Kalamba. Ils ont attaqué la maison d’un agent de l’ANR. Ils l’ont tué avant d’incendier sa maison », a expliqué l’administrateur du territoire de Mweka, dans la province du Kasaï, Jacob Pembelongo interrogé par l’AFP, avant d’ajouter qu’il a été décapité et jeté dans le feu.

M.Pembelongo a également fait savoir que la femme du membre de l’ANR avait été enlevée puis relâchée quelques heures plus tard.

Il faut noter que la mort de cet agent des renseignements porte à quatre le nombre de membres des services de sécurité tués dans le Kasaï.

Rappelons que les violences ont débuté dans la région du Kasaï en 2016 suite à la mort du chef coutumier Kamuina Nsapu dans un raid des forces de défense et de sécurité congolaises.

Selon l’organisation des Nations Unies (ONU), ces violences ont fait plus de 1,4 millions de déplacés fuyant les atrocités des miliciens Kamuina Nsapu. Deux membres des Nations Unies avaient également été tués par ces miliciens pendant qu’ils enquêtaient sur les crimes perpétrés par ceux-ci.