Côte d’Ivoire : Elections locales, le RDR appelle à aller en Parti Unifié

Le Rassemblement des républicains (RDR) ne veut pas que la coalition au pouvoir en Côte d’Ivoire aille aux élections locales prévues pour cette année 2018 en rang dispersé. Hier vendredi 12 janvier, au sortir d’une réunion de son comité de direction, il a appelé le RHDP à aller à cette joute électorale en Parti Unifié.

Hier vendredi au soir, le comité de direction du RDR a tenu une réunion à son siège qui portait entre autres sur la vie du parti, la situation socio-politique de la Côte d’Ivoire et les élections locales à venir. Dans le communiqué final de la rencontre lu par son porte-parole Mamadou Touré, il est fait mention du bilan 2017 du président Alassane Ouattara.

Concernant les élections municipales, régionales et sénatoriales de 2018, le comité de direction a demandé aux partis membres de la coalition au pouvoir, le Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP) qui sont entre autres le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) d’aller en Parti Unifié, la fusion de ces différentes formations politiques.

Le parti des Républicains a par ailleurs appelé ses alliés à la mise en place rapide du Parti Unifié avant les élections de 2018, qui selon eux, est un gage de paix et de stabilité pour le pays.

Jeudi soir, une réunion du comité de haut niveau qui doit élaborer les statuts et règlements du Parti Unifié a été empêchée au siège du PDCI par des jeunes se réclamant de cette formation politique chère à Henri Konan Bédié.