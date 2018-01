Côte d’Ivoire : FESCI, Fulgence Assi fait le bilan de l’année 2017

Ce mardi 16 janvier 2018, Fulgence Assi, secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’ivoire (FESCI), a fait le bilan de sa gestion des 365 jours qui viennent de s’écouler, au cours d’une conférence de presse.

Assi Fulgence dresse son bilan de 2017 et fait des projections pour 2018

Le secrétaire général de la FESCI, Fulgence Assi (AFA) était face aux journalistes ce mardi au sein de l’université Félix Houphouët Boigny de Cocody pour parler de sa gestion à la tête du plus grand mouvement scolaire et estudiantin pendant l’année 2017.

AFA, dès l’entame de sa conférence de presse, s’est prononcé sur les acquis de sa structure au cours de l’année 2017. Selon lui, après plusieurs revendications, la FESCI a pu obtenir des autorités ivoiriennes la suspension des frais annexes au niveau des lycées et collèges, la soutenance des Brevets de techniciens supérieurs pour le compte de l’année 2015-2016 dans les grandes écoles.

Il a également signifié à son auditoire que le gouvernement ivoirien a promis de réhabiliter toutes les cités universitaires courant 2018-2019 et la construction de nouvelles cités dans les villes qui en accueillent, à savoir Korhogo, Man, Daloa.

Par ailleurs, parlant de l’insertion des étudiants, Fulgence Assi a soutenu avoir trouvé plus de 1.036 stages au sein de l’université pour les étudiants et plus de 50 autres à la Sotra.

Cependant, il a déclaré que certaines de leurs revendications telles que la levée du verrou sur la liberté d’expression et le syndicalisme dans les lycées et collègues, la non construction de nouveaux amphithéâtres dans les universités et salles de classe pour résoudre le problème de nombre pléthorique d’élèves, n’ont pas connu de succès.