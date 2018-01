Côte d’Ivoire : Lida Kouassi condamné à 15 ans de prison

L’on connait désormais le verdict du procès en assises de l’ancien ministre de la Défense de Côte d’Ivoire, Lida Kouassi. Il a été condamné jeudi 18 janvier à 15 ans de prison ferme par la Cour d’Assises d’Abidjan, pour complot contre l’autorité de l’Etat.

Lida Kouassi et ses coaccusés prennent 15 ans de prison

Débuté le lundi 15 janvier, le procès en assises de Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense sous le régime de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, et ses coaccusés a connu son dénouement hier jeudi à la Cour d’Assises d’Abidjan-Plateau.

Lida Kouassi, le colonel Paulin Katé Gnatoa, le principal mis en cause, Durant Brou et Zadi Gbata, tous poursuivis pour complot contre l’autorité de l’Etat, ont été condamné à 15 ans de prison ferme.

Il est reproché à ces quatre personnes d’avoir pris part à un projet de coup d’Etat qui devait renverser le pouvoir d’Abidjan en mars 2012.

Lors de son audition le mardi, l’ex-ministre de la Défense avait clamé son innocence et rejeté en bloc toutes les accusations portées contre sa personne. Pour sa défense, il avait argué qu’il ne possédait aucune expertise en termes de projet de coup d’Etat. Selon lui, on l’associe à ce projet à cause de sa formation académique en défense et stratégie. « J’ai un doctorat en science politique avec une spécialité en défense et en stratégie. Mes adversaires politiques pensent que cette spécialité fait peur. Ils ont tendance à croire que je suis devenu un expert en coup d’État. Je vous invite à dissiper cela dans la tête de mes adversaires : je ne suis pas un expert en coup d’État », avait-il déclaré, avant d’ajouter qu’il est un prisonnier politique.

Son avocat Me Félix Bobré, pour qui cette accusation est politique, a fait savoir qu’il va faire un recours en cassation dès ce vendredi.