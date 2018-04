Côte d'Ivoire : Minusca, des militaires ivoiriens en route pour Bangui

Un contingent de militaires ivoiriens est en passe d'intégrer la mission onusienne en Centrafrique. Telle a été la proposition faite par le ministre Hamed Bakayoko devant le Conseil de sécurité.

Des militaires ivoiriens vont intégrer la Minusca

Cela n'était plus arrivé depuis plusieurs années, une participation de militaires ivoiriens à une mission onusienne. La tentative de participer à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a tourné court. Les 150 soldats ivoiriens qui avaient pour mission de sécuriser le camp de l'ONU à Tombouctou et d'assurer l'escorte des convois logistiques de la Minusma dans le secteur n'y ont pas fait long feu.

N'empêche que les autorités ivoiriennes restent déterminées à faire participer leurs troupes à des opérations de maintien de la paix à travers le monde, d'autant plus que la Côte d'Ivoire vient d'intégrer le Conseil de sécurité de l'ONU pour un mandat de deux (2) ans (2018 - 2020).

Aussi, lors d'une réunion des membres du Conseil de sécurité à New York du 23 mars au 2 avril derniers, le ministre ivoirien de la Défense Hamed Bakayoko a exprimé la volonté de la Côte d'Ivoire de participer à une mission de paix des Nations unies. À cet effet, 750 hommes formés et équipés sont d'ores et déjà disponibles pour accomplir toute mission qui leur sera confiée dans le cadre de l'ONU.

Ce contingent pourrait donc intégrer la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) pour prêter main-forte aux autres Casques bleus qui sont régulièrement pris entre les feux des groupes armés centrafricains (ex-Seleka et anti-balaka). Ce déploiement pourrait intervenir d'ici à la fin de l'année, d'autant plus que le Bresil est en train de se désister pour des raisons budgétaires.

Notons par ailleurs que le gouvernement ivoirien a doté ses forces de moyens adaptés et déjà certifiés par l'ONU pour participer à ses missions de maintien de la paix.