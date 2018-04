CIV - Ghana : Bédié se ressource sur la terre de ses ancêtres

Loin du brouhaha politique ivoirien, Henri Konan Bédié séjourne à Kumasi au Ghana depuis ce mercredi 4 avril. Le président du PDCI a un agenda particulièrement très chargé, en témoignent les multiples rencontres qu'il a eues depuis son arrivée en terre ghanéenne.

Le président Bédié à Kumasi sur invitation du Roi des Ashanti

Sur invitation de Sa Majesté Otumfo Osei Tutu II, l’Asantehene « le roi des Ashanti », Henri Konan Bédié et son épouse Henriette Bédié se sont envolés pour le Ghana. A leur arrivée à Kumasi, d'illustres personnalités, notamment le vice-président du Conseil traditionnel de Kumasi, Nana Baffour Owusu Aman Kwatis, les autorités militaires de Kumasi, Mme N’dia Marie Ange Delphine, vice-présidente du PDCI-RDA, membre de la Cour royale de Sakassou, sont venues les accueillir. La danse royale Adowa, qui sort spécialement lors des grandes cérémonies, était également de la partie.

Aussi, l'ancien président ivoirien a reçu des honneurs et tous les égards de la part des têtes couronnées de Kumasi. Le Sphinx de Daoukro a eu un entretien très convivial avec Sa Majesté Otumfuo Osei Tutu II, le plus représentatif des rois et chefs traditionnels du Ghana. Il a par ailleurs visité Manhya place Museum, le musée royal, avant de revenir au Palais du Roi où l'ancien couple présidentiel a été logé. La date de leur retour au pays n'est pas encore connue.

Et pourtant, l'actualité politique bat son plein en Côte d'Ivoire. L'alternance 2020, la question du parti unifié, le congrès extraordinaire du RDR, l'installation du Sénat, l'élection de Jeannot Ahoussou-Kouadio à la présidence de la deuxième chambre du Parlement ivoirien, et bien d'autres sujets croustillants alimentent les débats sur les bords de la lagune Érié.

N'empêche que Bédié a préféré se mettre en retrait sur la terre dont est originaire le peuple baoulé, sa tribu. Ce retour aux sources lui permettra assurément de trouver l'énergie nécessaire pour conduire son parti, le PDCI, aux échéances électorales de 2020 avec plus d'inspiration et de circonspection.