CI: Solibra réalise un bénéfice de plus de 4 milliards en 2017

La Société de limonaderies et brasseries d’Afrique (SOLIBRA), une société spécialisée dans la fabrication deboissons gazeuses et de glace en Côte d’Ivoire, a réalisé un bénéfice de plus de 4 milliards de FCFA au titre de l’année 2017, indique une note.

Solibra leader sur le marché avec trois quarts des parts de marché

"L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, approuve les états financiers de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu’ils lui sont présentés par le conseil d’administration et qui se soldent par un bénéfice net de 4.250.478.260F.CFA", selon un communiqué.

Crée en 1955 sous l’appellation de Société de limonaderies et glaces d’Abidjan (SOLIGLACE), la société a pris le nom de Société de limonaderies et brasseries d’Afrique (SOLIBRA) en 1958 et est dirigée depuis 2012 par le français Patrick Crouzet.

La société fixe le dividende brut unitaire à 2.580 FCFA pour chacun des 1.646.084 actions composant le capital social, correspondant à un dividende net de 2.322 FCFA.

Par ailleurs, les actionnaires du leader de la bière en Côte d’Ivoire sont convoqués en assemblée générale Ordinaire le 24 avril afin de délibérer sur sept point à l’ordre du jour et se prononcer sur huit résolutions.

Solibra et Brassivoire en concurrence dans la conquête du marché?

Côté à la Bourse régionale des valeurs mobilières d’Abidjan (BRVM), SOLIBRA a obtenu le 3e prix Palmes, BRVM de l’édition 2006.

Premier brasseur dans la fabrication de la bière depuis 1960, l’arrivée de la société hollandaise Brassivoire a brisé le monopole de la société SOLIBRA, filiale du français Castel, sur marché ivoirien.

Brassivoire, qui a pour directeur général, l’américain Alexander Koch s’est installé en avril 2016 et s’est emparé du tiers du marché de consommation de la bière en Côte d'Ivoire.