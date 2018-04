Burkina : La psychose grandit à Koudougou après l'assassinat du Maire

La ville de Koudougou a vécu un drame, ce dimanche 8 avril, avec l'assassinat du premier magistrat de la ville par des hommes armés non identifiés. La population de cette localité du nord du Faso ne sait donc plus à quel saint se vouer.

Le calvaire des habitants de Koudougou se poursuit, leur maire tué

Depuis la mise sous coupe du Nord-Mali par des terroristes, la région sahélienne ne connait véritablement plus de stabilité. Du Mali au Niger en passant par le Burkina Faso, il ne se passe plus de jour sans que ces individus sans foi ni loi ne s'illustrent négativement. Le nord du Faso vient à nouveau de connaitre une tragédie qui restera à jamais gravée dans la mémoire des populations martyres du septentrion burkinabè.

La ville de Koudougou a en effet été attaquée dans son symbole le plus précieux. Il ressort des faits que des individus armés non encore identifiés ont assassiné Hamidou Koundaba, le maire de la localité. Les circonstances de ce crime crapuleux restent pour l'instant obscures. Cependant, l'on note que ces assaillants se sont évanouis dans la nature après leur forfait. Toutefois, les autorités sécuritaires sont à pied d'oeuvre pour débusquer les auteurs d'une telle infamie.

Notons que la capitale du textile n'est pas à son premier drame. Dans la nuit du 17 au 18 mai 2016, des individus non identifiés avaient également fait irruption dans la localité et avaient attaqué, à l'arme lourde, le commissariat de la ville, blessant grièvement deux policiers qui y montaient la garde.

Plusieurs conseillers avaient précédemment été tués, accusés de collaborer avec les forces de sécurité.

Le président Roch Kaboré a donc condamné cet autre "acte terroriste" survenu dans la province du Soum. « Je condamne énergiquement l’assassinat lâche et ignoble ce dimanche du maire de la commune de Koudougou, Hamidou Koundaba, par des individus non identifiés. Je présente mes condoléances à sa famille, à ses proches et à ses collaborateurs », a indiqué le président burkinabè.