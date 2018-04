CIV: Sidiki Diakite reçoit en audience l’ambassadeur de l’UE

Le ministre ivoirien de l’Intérieur et de la sécurité, Sidiki Diakite a reçu en audience mercredi, l’ambassadeur de l’Union européenne (UE), Jean-François Valette à Abidjan, pour des échanges visant à faire le bilan de "l’appui sécuritaire dont bénéficie" la Côte d’ivoire, dans un communiqué.

Echange fructueux entre Sidiki Diakite et Jean François Valette

"Je suis venu pour une évaluation de la situation des projets existants et en cours d’exécution. Voir et partager avec les autorités ivoiriennes, les obstacles qui sont sur la route, définir ensemble comment optimiser les bonnes pratiques en matière de sécurité dans le domaine du renseignement, et la lutte contre le terrorisme, développées par les autorités ivoiriennes, après le 13 mars 2016, date de l’attaque terroriste de Grand Bassam", a déclaré M. Valette.

Dans le cadre de son partenariat avec la Côte d'Ivoire, l'Union européenne appuie les efforts du gouvernement ivoirien en matière de sécurité dans divers domaines.

Les échanges entre Sidiki Diakite et Jean François Velette ont porté sur les questions sécuritaires transfrontalières, la lutte contre le terrorisme et le trafic des êtres humains, le renseignement, le Projet d'appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire (PARDS) qui vise à restaurer, instituer et pérenniser le dialogue socio-sécuritaire entre la police et la population pour une paix durable en Côte d'Ivoire.

M. Diakité, s’est félicité "du dynamisme de cette coopération" et a présenté à M. Valette, les actions et initiatives, visant la sécurisation de la population ivoirienne, que l’Etat ivoirien a entrepris. Il a par la suite relevé les difficultés auxquelles sont confrontées le gouvernement et a sollicité "le renforcement et la consolidation de l’appui UE".

Sur les questions transfrontalières, Jean François Valette a félicité le gouvernement ivoirien pour "l’efficacité et le professionnalisme dont fait preuve l’unité ivoirienne de lutte contre les crimes transnationaux". Il a promis également "de poursuivre l'accompagnement de l'UE aux autorités ivoiriennes", a déclaré l’ambassadeur.