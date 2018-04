Côte d’ivoire/PDCI: Des jeunes sont "instrumentalisés" (Coalition)

Le forum des Houphouëtistes, une plateforme ivoirienne regroupant des membres du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) soutient que des jeunes du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, allié) sont "instrumentalisés par des personnes tapies dans l’ombre", dans une déclaration lue mercredi à Abidjan par le député Félix Anoblé, face à la presse.

Près de 50 jeunes du PDCI manifestent contre la création du parti unifié

Ce sont environ 50 jeunes qui ont manifesté mercredi à 10H (GMT et heure locale) devant le siège du PDCI pour protester, pancartes en main, contre la signature de l’accord de création du parti unifié qui réunit six formations politiques, notamment le PDCI, le RDR, l’UDPCI, le MFA, le PIT et l’UDCI.

Les jeunes cadres du parti fondé par Félix Houphouët-Boigny s’opposent à ce qu’ils considèrent comme "la dissolution" de leur parti au profit de la coalition et proposent l’organisation d’un congrès afin d’abroger l’accord politique du parti unifié" rendu publique lundi, peut-on lire dans une déclaration.

Leur président, Hervé Achi, a par ailleurs annoncé "un grand sit-in jeudi dans toutes les permanences du parti" sur le territoire national, pour dire "non au parti unifié", lors de cette manifestation encadrée par la police et la gendarmerie.

Le parti unifié, "une solution à la paix"

Les membres du forum des houphouëtistes estiment quant que le parti unifié, qui devrait garder la dénomination RHDP, est "une solution à la paix", car "la division entre le PDCI et le RDR (Rassemblement des républicains, parti au pouvoir), "a créé trop de problèmes" en Côte d’ivoire.

Le président du PDCI, Henri Konan Bédié ne "se bat pas pour lui" mais "pour la paix", assurent-ils, invitant les partisans de la plus vieille formation politique de Côte d’Ivoire à rester "calmes" à avoir "confiance" en leur leader.

Le 10 avril, M. Bédié et le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara ont assuré s’être accordés pour la création du parti unifié, après une rencontre au palais présidentiel.