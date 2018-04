CIV : Affaire candidat PDCI, le RDR prépare une réplique à Bédié

Les cadres du RDR ne sont pas du tout contents des propos de leur allié Henri Konan Bédié au sujet de l'alternance 2020. Alors qu'un accord vient d'être signé pour réunifier leurs partis et aller à ces joutes en rang serré, le président du PDCI entonne une note singulière.

RDR - PDCI, le combat ne fait que commencer ?

Du berger à la bergère, dirait-on. Il fallait donc s'attendre à la réaction du Rassemblement des républicains (RDR) après la sortie, ce jeudi 19 avril, d'Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). Le président du vieux parti déclarait en effet que son parti aura bel et bien un candidat à la présidentielle de 2020. Mais cette intervention a provoqué une montée d'adrénaline du côté de la rue Lépic, dans la mesure où un accord de principe vient d'être paraphé par les leaders de la coalition au pouvoir pour aller au parti unifié.

Aussi, les deux locomotives de la coalition au pouvoir ont visiblement des idées derrière la tête en dépit de leurs volontés proclamées de se réunifier afin d'aller à ces joutes électorales en rang serré.

Cependant, le président du PDCI soutient mordicus qu'un militant actif de son parti sera le candidat de la coalition RHDP à la présidentielle de 2020, d'autant plus qu'en 2010 et en 2015, le vieux parti s'était éclipsé pour permettre l'élection et la réélection du président Ouattara. C'est à juste titre qu'il attend le retour de l'ascenseur. Et pourtant, certains soupçonnent le président ivoirien de vouloir briguer un troisième mandat.

Mais du côté du pouvoir, il est un peu trop tôt pour évoquer cette question. Il s'agit tout d'abord de consolider leur union à travers un parti unifié. Et c'est seulement après cet acte que les autres sujets seront abordés sans tabou. Pour Mamadou Touré, porte-parole du RDR, la récente signature de l'accord de principe entre les alliés du pouvoir est « le premier acte de la marche vers le parti unifié ».

De toute évidence, le parti de Ouattara ne partage pas cette volonté réitérée de Bédié de présenter un candidat de son parti à la succession du President Ouattara. Néanmoins, les cadres du parti présidentiel attendent d'aller en congrès extraordinaire, ce 5 mai, pour donner la réplique qui sied au Sphinx de Daoukro. Et c'est à propos que ce congrès du RDR portera sur « l’adoption des textes du parti unifié dénommé RHDP ».

Depuis la France où il est en visite chez le président Emmanuel Macron, le président Ouattara a donc déclaré à ce sujet : « Tout va bien. Le président Bédié et moi on est en phase. Notre alliance est solide. Nous faisons des progrès considérables pour la Côte d’Ivoire (…). Ce qui nous importe, c’est la stabilité de la Côte d’Ivoire. Nous avons cette alliance avec des gens compétents. » Et le chef de l'Etat de trancher : « Tout le monde pourra être candidat en 2020, et le meilleur sera choisi par cette alliance, le RHDP. »

Le bras de fer entre les deux maillons essentiels du RHDP est donc loin de son épilogue, et ce, au-delà de toutes les apparences.