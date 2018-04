La Banque mondiale prête 157 milliards FCFA à la Côte d’Ivoire

La Banque mondiale (Institution financière internationale) a prêté dimanche à la Côte d'Ivoire, la somme de 157,530 milliards de FCFA à travers la signature de trois accords de prêt, à Washington.

La Banque mondiale accorde une aide financière à la Côte d'Ivoire.

"La Côte d'Ivoire et la Banque mondiale ont signé, le 21 avril 2018 à Washington, DC États-Unis), trois accords de prêt de 295 millions de dollars (environ 157, 530 milliards de FCFA), en vue de soutenir la transformation de l'anacarde, la lutte contre l'érosion côtière et la mise en œuvre de la politique foncière rurale", a indiqué le ministère de l’Economie, dans une note.

Le premier accord d’un coût de ( 26 milliards FCFA) vise à l’amélioration et la mise en œuvre de la politique foncière rurale pour renforcer la capacité des institutions, à mettre en œuvre le Programme national de sécurisation foncière rurale (PNSF) et à enregistrer les droits fonciers dans les zones rurales sélectionnées.

Le second accord signé est un projet d’investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (15 milliards FCFA) a pour objectif d'aider à harmoniser la gestion des infrastructures et des ressources naturelles, afin d'accroître leur résilience au changement climatique, en général, et à l'érosion côtière et aux inondations, en particulier.

Le dernier accord, c’est pour la promotion de la compétitivité de la chaîne des valeurs de l'anacarde (126 milliards ) et améliorer la productivité et de la qualité, ainsi qu'à soutenir la transformation locale.

La Côte d'Ivoire occupe le premier rang mondial de producteur de la noix de cajou ou anacarde depuis 2016, devant l'Inde.

Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, et le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, Makhtar Diop, ont présidé les cérémonies de signature.

Les signatures sont intervenues dans le cadre des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale qui ont eu lieu du 19 au 22 avril à Washington, DC.