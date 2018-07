Côte d’Ivoire: Ouloto constate la reprise des centres de transfert

Les vrombissements des engins de chantier ont repris de plus belle après quelques semaines d’interruption, sur le site de construction du Centre de Transfert de Déchets Ménagers d’Anguédédou, sous la houlette de Anne Désirée Ouloto, ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable.

La construction du centre de transfert des déchets ménagers a repris en présence du ministre Ouloto

Le constat a été fait par le Ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable (MINSEDD) Anne Désirée Ouloto, elle-même, sur le terrain, le Mardi 03 Juillet 2018. Des ONG et associations ainsi que des étudiants étaient également sur le terrain pour mieux comprendre et marquer leur soutien à cet ambitieux projet du Gouvernement.

Sur place Anne Désirée Ouloto a réaffirmé l’engagement du Gouvernement à mener ce projet jusqu’à son terme, malgré quelques mouvements d’humeur de certains riverains. « Nous avons décidé de continuer le projet en faisant jouer l'autorité de l'Etat. C'est un projet révolutionnaire qui vient consacrer la nouvelle politique de gestion moderne des déchets dans le District d'Abidjan. Il s'inscrit dans nos engagements liés à la lutte contre les effets des changements climatiques » a rappelé avec fermeté, le MINSEDD.

C’est pourquoi, elle a fustigé le comportement de certains riverains qui s’adonnent à la désinformation pour faire retourner l’opinion publique à leur profit, alors que ceux-ci ont été invités à la table d’échange et de dialogue avec le MINSEDD, à travers une plateforme de gestion et d’acceptation du projet : « Nous les avons reçus à plusieurs reprises avec les opérateurs, pour leur présenter ce projet, toutes les informations et assurances leur ont été présentées ».

Anne Ouloto a tenu une fois de plus a rassuré tout le monde : « Il ne s’agit pas d’un centre d'enfouissement technique ni d’une décharge sauvage comme celle d’Akouédo ».

Sur ce site, il s’agira plus concrètement, selon le MINSEDD, de transvaser les déchets collectés par les nouveaux camions, vers des conteneurs étanches de plus de 30 tonnes qui seront ensuite acheminés, dans un délai maximum de 24 heures, au Centre de Valorisation et d’Enfouissement Technique de Kossihouen, pour y être traités, valorisés ou enfouis. Tout ce processus utilisera des techniques et des technologies novatrices qui n’engendreront aucune nuisance. L’idée est de réduire les coûts de transports.

"J'invite les Ivoiriens à s'engager dans ce processus qui tourne la page au système archaïque de gestion des déchets avec les vieux camions et les décharges sauvages qu'on a toujours vus. C’est un projet révolutionnaire. Les populations doivent faire confiance au Gouvernement et être des Eco-citoyens » a souhaité Anne Désirée Ouloto.

Dans la même veine, M. Pinto Rodrihues, Directeur Général de Clean Eburnie, une des structures en charge de l’exploitation du site, a tenu a rassuré l’ensemble des populations et à tordre le coup aux allégations de certains riverains.

« Ce site sera également le siège de l'entreprise. Sur ce site il y aura, les bureaux, le service social des 2000 employés, les cantines, l'hôpital etc. Il y aura un grand garage pour faire la maintenance des camions. J’y serai moi-même en permanence 10 heures par jour. Il n’y a donc aucun risque pour la santé des riverains ni pour l’environnement » a tenu a rassuré M. Pinto Rodrigues.