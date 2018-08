Côte d’Ivoire : Un appareil d’ Air France manque de se crasher à Abidjan

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

C’est un mauvais atterrissage d’un appareil d’ Air France qui a fait vivre quelques minutes d’intenses frayeurs aux voyageurs à destination d’Abidjan, Côte d’Ivoire.

Un appareil d’ Air France manque de s'écraser à Abidjan

C’est de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle qu’a décollé, en pleine polémique sur le salaire du futur DG de Air France-KLM, l’avion à destination de l’aéroport international Felix Houphouet Boigny d’Abidjan, Côte d’Ivoire. Si le vol en lui-même s’est très bien déroulé, l’atterrissage lui n’a pas été terrible.

En effet, pour un problème d’éclairage, l’avion de la compagnie française a mal entamé son atterrissage avant de redécoller tout de suite après grâce à l’expérience du pilote aux commandes de l’appareil. Il aurait été confronté à des problèmes d’éclairage de la piste d’atterrissage, ce qui aurait pu provoquer une grave catastrophe.

Tout est finalement entré dans l’ordre après un bon quart d’heure de survol supplémentaire de la capitale économique ivoirienne et un deuxième atterrissage cette fois sans problème. Il y’a eu plus de peur que mal.

Pendant ce temps, en France, la compagnie française est au coeur d’une grosse polémique. C’est le salaire du nouveau directeur général d' Air France - KLM attendu au plus tard fin septembre à son poste, qui fait les gros titres des médias.

Le salaire du futur patron devrait atteindre un montant maximum de 4,25 millions d'euros par an, soit plus du triple de la rémunération de son prédécesseur. La rémunération de Benjamin Smith dont il est question s’articule de la façon suivante : une rémunération fixe de 900.000 euros et une part variable en fonction des résultats atteints, d'un maximum de 150 % du salaire fixe (1,350 million), selon Les echos, de source AFP.

Ce salaire est critiqué par les syndicats de la compagnie qui le jugent exorbitant. C’est dans cette polémique que les voyageurs en direction d’Abidjan ont vécu cette grosse frayeur évitée de justesse grâce à l’expérience du pilote de l’appareil.