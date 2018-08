Côte d'Ivoire : Asalfo tente la médiation entre Bandaman et Pat Sacko

Pat Sacko a été convoqué par la brigade de recherches de la gendarmerie, ce mercredi, suite à une plainte du ministre Maurice Bandaman. Mais A'salfo a décidé de tenter une médiation entre les deux acteurs de la culture ivoirienne pour un règlement amiable de l'affaire.

A'Salfo en Pompier entre Maurice Bandaman et Pat Sacko

« Le Ministre Bandaman Maurice (écrivain), et bien d'autres avant lui, touchent en moyenne 15 millions de FCFA par répartition, soit près de 60 millions de FCFA par an et 240 millions durant le mandat de 4 ans de son PCA qu'il s'est choisi... Pendant ce temps, le créateur de cet argent se meurt », telles sont en substance les accusations portées par l'artiste zouglou Ossohou Hugues Patrick dit Pat Sacko contre le ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Kouakou Bandaman sur sa page Facebook.

Irrité par ces accusations qu'il juge "sans fondements", l'autorité de tutelle de la culture ivoirienne a décidé de porter plainte contre l'artiste. De même, Mme Irène Viéra, Directrice du Bureau ivoirien des droits d'auteur (Burida) s'est joint au ministre en déposant une plainte contre le zouglouman.

La tension avait donc commencé à monter dans le milieu de la culture en Côte d'Ivoire, car d'autres artistes avaient décidé de faire un sit-in devant la brigade de recherches de gendarmerie du Plateau, ce mercredi, jour d'audition de l'artiste Pat Sacko.

Aussi, dans le souci d'apaiser toute cette tension, Salif Traoré dit A'Salfo, leader du groupe Magic System, s'est rendu auprès du ministre de la Culture pour implorer sa clémence à l'égard de son collègue chanteur.

En bon médiateur, A'Salfo avait pris le soin de rencontrer préalablement le lead vocal du groupe Espoir 2000 pour qu'il présente ses excuses au ministre pour ses "dérapages". Les tractations sont donc en cours pour que le linge sale se lave en famille, et non devant les autorités judiciaires.