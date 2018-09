Burkina: Les populations invitées à ne pas boucher les nids de poule pour leur sécurité

Le gouverneur de la région de l’Est du Burkina, où plusieurs militaires ont péri ces derniers jours dans l’explosion de mines artisanales dissimulées sur la route, a invité les populations et usagers à ne pas "boucher" les nids de poule pour leur sécurité, dans un communiqué vendredi.

Burkina, le gouverneur de la région de l'Est invite à la prudence

"Le gouverneur de la région de l’Est invite les populations et tous les usagers des différents axes routiers qui par moment, sont tentés de boucher les nids de poule avec des matériaux tout-venant, à abandonner cette pratique car elle devient, de nos jours, une source d’insécurité", indique le communiqué.

Les usagers sont par ailleurs invités à "observer une plus grande prudence lors de leurs déplacements et signaler aux forces de défense et de sécurité toute activité suspecte".

Le 28 août, sept militaires ont été tués et six autres blessés dans l’explosion d’un engin explosif improvisé, sur l’axe sur Fada N’gourma – Pama, dans la province de la Kompienga.

Mercredi, le véhicule de militaires en patrouille dans la zone a sauté sur une mine, faisant deux morts et des blessés.

Mardi déjà, le commissaire divisionnaire Karim Drabo, directeur de la police de la région de l’Est, exprimait son inquiétude sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la Kompienga, dans une note adressée au directeur général de la police.

Selon M. Drabo, la situation sécuritaire dans la province se dégrade de jour en jour depuis juin, "avec la présence persistante d’hommes armés dans la forêt de Kabonga qui viseraient à implanter des bases aux fins d’attaques terroristes dans cette zone et ses environs".

Soulignant l’incapacité des patrouilles de police "à contrer les assaillants en raison du couvert végétal", le directeur régional de la police a notamment préconisé que soit implanté un détachement militaire dans la province de la Kompienga (qui partage ses frontières avec le Bénin et le Togo) et une "intervention aérienne pour déloger les assaillants".