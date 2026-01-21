© Paul Damiba extradé : le Burkina Faso sort de son silence

Après la confirmation par Lomé de l’extradition de Paul Damiba, la réaction de Ouagadougou était très attendue. Elle est enfin tombée via un communiqué du ministre de la Justice. Le communiqué, consulté par Afrique Sur 7, est daté du mardi 20 janvier 2026 et détaille les motifs de la demande d’extradition.

Extradition de Paul Damiba : le Burkina Faso remercie le Togo

Après Lomé, Ouagadougou confirme l’extradition de l’ancien président burkinabè Paul Damiba. Cette deuxième réaction officielle met fin au flou qui persistait. Le ministre burkinabè de la Justice a indiqué que Paul Henri Sandaogo Damiba a été effectivement extradé vers le Burkina Faso, où il répondra des faits qui lui sont reprochés.

Il a rappelé qu’une information judiciaire, suivie d’un mandat d’arrêt international contre Paul Damiba, est intervenue à la suite d’une dénonciation portant sur une tentative d’atteinte à la sûreté de l’État. Le tombeur de Roch Marc Christian Kaboré est également cité dans des affaires de « détournement de deniers publics, d’incitation à la commission d’infractions, de blanchiment de capitaux ».

Le parquet a décidé de poursuivre Paul Damiba pour des faits de détournement criminel de deniers publics, d’enrichissement illicite criminel, de corruption, d’incitation à la commission de délits et crimes, de recel aggravé et de blanchiment de capitaux. « Ces faits sont prévus et punis par les articles 131-8, 331-1, 332-2, 332-17, 332-24, 614-1, 614-3 du Code pénal burkinabè et les articles 9, 174, 184 à 187, 196 à 199 et 202 de la loi n°046-2024/ALT du 30 décembre 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au Burkina Faso ».

Une demande d’extradition soumise aux autorités togolaises

Il était connu depuis longtemps que Damiba a trouvé refuge au Togo. À partir de ce moment, la procédure devient donc un peu plus simple. À noter également que le Togo entretient de très bonnes relations avec les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES). Tout s’est donc déroulé comme une lettre à la poste.

Le 16 janvier, la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Lomé a donné une suite favorable à la demande d’extradition par l’arrêt n°013/2026 rendu à l’issue d’une audience. « C’est le lieu de traduire, au nom du Gouvernement du Burkina Faso, toute notre reconnaissance aux autorités de la République sœur du Togo pour cette parfaite coopération judiciaire qui illustre les bonnes relations entre nos deux États », a conclu le ministre burkinabè de la Justice.