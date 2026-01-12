© Burkina Faso : la douane saisit plus de 8 000 engins explosifs

Au Burkina Faso, les services des Douanes ont déjoué une menace sécuritaire significative en saisissant un important arsenal d’explosifs destiné à des réseaux illicites. Cet arsenal comprenait plus de 8 000 engins explosifs.

Burkina Faso : 872 cordons détonants et 7 165 bâtons d’explosifs saisis

Du 4 au 8 janvier 2026, les services des Douanes du Burkina Faso ont déjoué une grande menace d’une extrême gravité grâce à leur vigilance constante, leur rigueur professionnelle et leur détermination opérationnelle. En seulement quatre jours, plus de 8 000 engins explosifs ont été interceptés à des points clés du dispositif douanier national.

Selon les autorités du pays, cette intervention illustre la pertinence de la mobilité opérationnelle, de l’exploitation du renseignement et de la coordination interservices dans la lutte contre les menaces transfrontalières à forte portée sécuritaire. Conformément aux procédures en vigueur et dans un esprit de coopération institutionnelle, une partie de la saisie a été déjà remise aux services compétents des forces armées du Burkina Faso. Le reste demeure placé sous scellés, dans l’attente de sa remise, et fait l’objet d’une surveillance stricte et sécurisée par les unités habilitées.

Cette importante saisie a stoppé l’acheminement de matières dangereuses vers des réseaux illicites, soulignant le rôle fondamental de la Douane comme pilier de la sécurité au Burkina Faso. Elle confirme ainsi qu’elle est le rempart pour la protection des citoyens.

Suite à ce succès, les autorités douanières au Burkina Faso appellent solennellement tous les acteurs du commerce, du transport et de la logistique à une responsabilité accrue, insistant sur la nécessité de vigilance, d’intégrité, de coopération et de s’assurer rigoureusement de la légalité des marchandises acheminées.