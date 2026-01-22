Les Etats-Unis réaffirment leur soutien au Burkina Faso

Les Etats-Unis et le Burkina Faso œuvre pour la consolidation des liens diplomatiques. Le ministre burkinabè des Affaires étrangères et l’Ambassadeur des Etats-Unis au Burkina Faso ont longuement échangé dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. La diplomate américaine a réaffirmer « l’engagement de son pays à poursuivre la coopération avec le Burkina Faso ».

Le Burkina Faso et les Etats-Unis réaffirment leur coopération

Rencontre diplomatique à Ouagadougou. Joan Marie Lockard, ambassadeur des Etats-Unis au Burkina Faso a été reçu en audience par Karamoko Jean Marie Traoré, patron de la diplomatie burkinabè. Au cours des échanges, les deux parties ont exprimé la volonté de leur pays respectif de travailler au renforcement de la coopération. L’ambassadeur des Etats-Unis a surtout mis l’accent sur le partenariat entre les chambres de commerce et d’industrie des deux pays. Les secteurs de la santé, de la sécurité ne seront pas du reste.

D’ailleurs, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, le ministre burkinabè a invité les Etats-Unis a apporté un soutien global. « On ne doit pas attendre qu’un citoyen d’un pays soit enlevé pour que ce pays propose une solution ; cette offre doit se faire dans le cadre global de la lutte contre le terrorisme car il ne s’agit pas de sauver une personne enlevée, mais de travailler à neutraliser ceux qui enlèvent », a-t-il indiqué. Le Burkina Faso insiste sur une coopération axée sur la sincérité, le respect, sa vision et ses priorités.

Cette rencontre s’est tenu dans un contexte tendu entre les deux pays. Un bras de fer autour de la délivrance du visa américain pour les ressortissants burkinabè. Les Etats-Unis ont décidé de suspendre la délivrance de tous les types de visage aux demandeurs burkinabè, à l’exception des visas diplomatiques et officiels. En application du principe de réciprocité, le Gouvernement burkinabè a suspendu la délivrance de tous types de visas d’entrée au Burkina Faso aux ressortissants américains, à l’exception des visas diplomatiques et officiels.