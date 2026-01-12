© Burkina Faso : une ancienne ministre de Blaise Compaoré retrouvée morte

Au Burkina Faso, Viviane Yolande Compaoré, ancienne ministre et proche de l’ancien président Blaise Compaoré, a été retrouvée morte à Ouagadougou. Pour l’heure, les circonstances de son décès restent floues, suscitant inquiétude et émotion au pays.

Burkina Faso : Viviane Yolande Compaoré est morte dans son sang

L’ancienne ministre et députée burkinabè, Viviane Yolande Compaoré, a été retrouvée morte le samedi 10 janvier 2026 à son domicile du quartier Karpala, à Ouagadougou capitale du Burkina Faso. C’est du moins ce qu’ont rapporté des sources proches de la défunte. Ancienne députée du Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP), Viviane Yolande Compaoré a occupé plusieurs postes ministériels, notamment ceux de ministre des Transports et du Tourisme, puis de ministre de l’Intégration régionale sous le Premier ministre Kadré Désiré Ouédraogo. Yolande Compaoré a également été gouverneure de la région du Nord, où elle s’était distinguée par son engagement en faveur de la cohésion sociale et du dialogue local.

Viviane Yolande Compaoré avait présidé la Commission des affaires étrangères et de la défense de l’Assemblée nationale et dirigé le Réseau des femmes parlementaires de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Sa carrière politique, marquée entre 1996 et 2010, fait d’elle une figure emblématique au Burkina Faso et de l’ancienne garde du CDP.

Selon les informations des proches de la défunte, le corps de l’ancienne responsable a été découvert baignant dans son sang. Les autorités sécuritaires et judiciaires ont immédiatement ouvert une enquête pour déterminer les auteurs et les motifs de ce crime. Aucun élément n’indique pour l’instant s’il s’agit d’un règlement de comptes ou d’un autre acte.