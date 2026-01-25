Autoroute Ouaga – Bobo-Dioulasso : Les travaux avancent en vitesse

Le Capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a lancé les travaux herculéens de la nouvelle autoroute Ouaga – Bobo-Dioulasso. Déjà, 232 kilomètres ont été nettoyés sur 332 km de longueur de la nouvelle autoroute.

L’autoroute Ouaga – Bobo-Dioulasso de 2×4 voies

Le Burkina Faso se transforme en profondeur et l’autoroute Ouagadougou – Bobo-Dioulasso, longue de 332 km, sera la première phase de cette transformation infrastructurelle. Cette nouvelle route est annoncée pour s’étendre sur 2×4 voies, soit la plus large de la sous-région. Elle aura pour fonction de rapprocher les deux plus grandes villes du pays, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

Ibrahim Traoré a prévenu, les travaux de réalisation de cette autoroute se feront de jour comme de nuit et tout laisse entendre que ses consignes sont respectées. En effet, ce dimanche 25 janvier 2026, soit 45 jours après l’annonce du chef de l’État, déjà 232 kilomètres de l’emprise de la voie auraient été nettoyés sur les 332 km de longueur finale.

C’est le capitaine Sayouba Sawadogo qui a communiqué cette avancée sur le projet. Selon les populations des localités situées à proximité de la nouvelle voie, les machines de l’Agence Faso Mêbo vrombissent bien jour et nuit, ce qui explique cette avancée en temps record.

« Nous avons mobilisé des équipes très dynamiques et motivées », a confié, dimanche 25 janvier, le capitaine Sayouba Sawadogo, avant d’ajouter : « Aujourd’hui, nous sommes à plus de 70 % du taux d’exécution, grâce à un travail intense mené jour et nuit, 7 jours sur 7 ».

Les travaux se déroulent comme suit : des bulldozers abattent les arbres avant d’extraire les racines. L’équipe technique place ensuite des bornes de 100 mètres de distance pour faciliter le suivi des avancées.

Selon le capitaine, sur l’ensemble du chantier, plusieurs équipes réparties le long du tracé de l’autoroute s’activent pour réaliser les tâches prévues de jour comme de nuit. Avec cette célérité dans la réalisation des travaux, le projet annoncé en grande pompe par le Président Ibrahim Traoré pourrait vite devenir réalité.