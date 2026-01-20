Paul Damiba extradé : les détails d’une opération menée en 24h

© Paul Damiba
Les autorités burkinabè sont encore silencieuses sur le sujet, mais Lomé a confirmé avoir extradé Paul Damiba. Selon un communiqué du ministre togolais de la Justice, l’ancien président burkinabè a été remis aux autorités burkinabè à la demande de celles-ci. Comment l’opération a été menée ? Comment a-t-il été transporté jusqu’à Ouagadougou ?

Burkina Faso – Togo : comment Paul Damiba a été livré

C’est une opération top secret qui a été menée au cœur de la capitale togolaise où logeait Paul Damiba et sa petite famille. Quand on s’en tient au récit fait par le ministre togolais de la Justice, tout s’est déroulé en 24 heures à peine. Il a été interpellé le vendredi 16 janvier 2026 et extradé le samedi 17 janvier 2026. Selon JA, qui a retracé le trajet de l’appareil transportant Damiba, celui-ci a atterri à Ouagadougou « aux alentours de 18 h 30 (estimations), le 17 janvier ».

Paul Damiba extradé, le Togo confirme
La même source indique que l’Airbus C-295W d’immatriculation XT-MBH, qui aurait transporté Paul Damiba, est arrivé à Lomé en fin de matinée. JA a noté qu’à plusieurs reprises l’appareil appartenant à l’armée burkinabè a éteint son transpondeur. Une stratégie pour certainement se déplacer en toute discrétion. Pendant l’opération, l’avion a été localisé dans le centre du Togo, à Bouénaou, au-dessus d’Afohou dans la région de Kara.

Extradition de Damiba, le Togo, un pays de confiance pour l’AES ?
Comment Paul Damiba s’est retrouvé dans le collimateur d’Ibrahim Traoré

Déchu du pouvoir en septembre 2022 par le groupe du capitaine Ibrahim Traoré, le lieutenant-colonel Paul Damiba a trouvé refuge au Togo. Il a quitté Ouagadougou sur accord du capitaine qui est devenu le nouvel homme fort du pays. Mais depuis qu’il a quitté le pays, les relations entre les deux hommes n’ont jamais été simples. Damiba est accusé d’être à l’origine d’un nombre incalculable de tentatives de coup d’État. Il est également recherché pour des faits de détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux.

