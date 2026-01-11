© Burkina Faso : le nombre de jours chômés et payés passe à 11

Au Burkina Faso, l’Assemblée législative de transition a adopté à l’unanimité une réforme majeure du calendrier des jours fériés. La réforme a pour objectif de réduire les coûts pour l’État et optimiser le temps de travail. Cette loi ramène le nombre de jours chômés et payés de 15 à 11.

Burkina Faso : les jours chômés et payés passent de 15 à 11

L’Assemblée législative du Burkina Faso a adopté à l’unanimité ce vendredi 9 janvier 2026 une loi réformant le calendrier des jours fériés. C’est une mesure qui vise à réduire les coûts pour l’État et à rationaliser le temps de travail. Selon le gouvernement de Ibrahim Traoré, la réforme devrait générer des recettes d’environ 16,88 milliards de francs CFA par an.

Le texte distingue désormais les jours chômés et rémunérés, au nombre de 11, des journées de commémoration et de recueillement, qui ne donnent plus droit à un repos payé. Bien avant cette réforme, le Burkina Faso comptait 15 jours fériés chômés et rémunérés. pamis les dates retenues figurent le 1er janvier (Jour de l’An), le 8 mars (Journée internationale des droits de la femme), le 1er mai (Fête du Travail) ainsi que les principales fêtes religieuses telles que l’Aïd el-Adha et Noël.

Selon le gouvernement cette réforme devrait permettre d’assurer une meilleure continuité des services publics au Burkina Faso. Elle va aussi augmenter le temps de travail effectif et améliorer la performance de l’administration et de réaffirmer la mémoire historique sans alourdir la facture des jours chômés.