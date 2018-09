Côte d'Ivoire: Simone Gbagbo prédit un retour au pouvoir de son époux

Simone Gbagbo espère en une libération très prochaine de son époux Laurent Gbagbo, incarcéré à la CPI. Mieux, l'ancienne première dame prédit un retour de l'ex-président ivoirien au pouvoir apès sa libération.

Simone Gbagbo évoque la libération de Laurent Gbagbo

Ce 21 septembre dernier, Simone Gbagbo a fait une annonce des plus surprenantes. Pour l'ancienne première dame ivoirienne, la prophétie sur la Côte d'Ivoire est en train de courir allègrement vers son accomplissement sans que rien ni personne ne puissent l'arrêter. C'est du moins cette profession de foi que cette fervente chrétienne évangélique a faite devant les nombreuses populations d'Oumé venues lui témoigne leur compassion et leur fidélité à son domicile de Cocody Riviera-Golf.

A propos de l'amnistie dont elle a bénéficiée, à l'instar de 800 autres détenus de la crise postélectorale, Simone Ehivet Gbagbo a indiqué : « C'est Dieu qui a ouvert les portes (de la prison, Ndlr) et nous sommes sortis. » Puis, elle ajoute : « La porte par laquelle tous les autres détenus et moi sommes sortis, Gbagbo va y passer. La porte est ouverte et personne ne pourra la refermer. On peut la retarder, mais elle est ouverte », avant de déclarer, très formelle : « Gbagbo va revenir et reprendre le pouvoir. »

Notons que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé attendent une audience très décisive, ce 1er octobre 2018. Au terme du passage des 82 témoins du bureau du procureur, le juge président Cuno Tarfusser avait autorisé les défenses des deux détenus ivoiriens de La Haye à plaider l'acquittement pour leurs clients. Ceux-ci espèrent donc une issue favorable conformément à la jurisprudence Bemba.