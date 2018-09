Côte d’Ivoire: les enseignants de l’ ENS entament une "grève"

L’intersyndicale des enseignants-chercheurs de l’Ecole normale supérieure de Côte d’Ivoire (ENS, grande école publique) a entamé une "grève illimitée" pour dénoncer entre autres les problèmes d’ordre "financiers et pédagogiques" non résolus, dans une note mardi.

Les cours pertubés à l' ENS

Une "grève illimitée a débuté ce lundi 24 septembre", à l’Ecole normale supérieure (ENS), indique le communiqué.

"Aucune avancée notable dans la résolution des préoccupations financières, sociales, pédagogiques et académiques" n'a été relevée par les enseignants, depuis le dépôt du préavis de grève, le 10 août.

Les enseignants ont relevé également des "polémiques récurrentes autour de la transparence des examens et des concours de l'ENS", précisant qu’"aucune véritable négociation" n’a été entamée entre les enseignants et l’administration de l’établissement.

Les enseignants dénoncent le "dysfonctionnement de l’université de vacance (Univac) et (le) projet de l’école doctorale de l’ENS", ainsi que " l'insuffisance des indemnités des missions d'encadrement et d'inspection".

La lettre mentionne aussi "la pénibilité physique, psychologique et morale de l'année académique 2017-2018 et à l'absence programmée du mois de vacance académique 2018.

Mardi 18 septembre, la CNEC de l’université de Cocody (la plus grande des syndicats) avait entamé "une grève illimitée" pour exiger le paiement des heures supplémentaire de 2016-2017.

Lundi, les enseignants de l’université de Korhogo avaient annoncé une grève illimitée à partir du 1er octobre pour réclamer le "paiement des heures supplémentaires 2016-2017", arriérés des primes de recherches des recrutés de 2018, la clarification des textes et diffusion des primes d'encadrement de Master, le rejet Systématique de la Commission des HC, taillée sur mesure par et pour le président de l'UPG, et proteste contre la mauvaise gouvernance et le mépris du Président Adama Coulibaly".