ENS 2021: Tout savoir sur le concours des Educateurs

ENS 2021 concours des Educateurs - L'Ecole Normale Supérieure d’Abidjan (ENS), annonce l’appel à candidatures aux postes d’Educateurs, de professeurs de collège et de professeurs de lycée.

ENS 2021 - concours des Educateurs: Les préinscriptions ouvertes du 11 Janvier au 31 Mars 2021

L’École normale supérieure (ENS) d’Abidjan est un établissement d’enseignement supérieur de Côte d'Ivoire créé en 1964. Elle réalise ses activités pédagogiques à travers cinq départements : Le département des arts et lettres, le département des langues, le département des sciences de l’éducation, le département des sciences et technologies ainsi que le département d’Histoire-Géographie.

Les préinscriptions en ligne du concours direct de l’Ecole Normale Supérieure d’Abidjan) sont prévues du lundi 11 janvier au 31 mars 2021 sur le site de l’ENS.

Le concours est ouvert pour les emplois suivants : EDUCATEUR, PROFESSEUR DE COLLEGE, PROFESSEUR DE LYCEE. Les préinscriptions en ligne débuteront à partir du 11 Janvier 2021 au 31 Mars 2021.

Conditions à remplir:

EDUCATEURS

Pour un Cycle de Formation pour l'accès à l'emploi d'Educateur (2 ans de formation) il faut être : une personne de nationalité ivoirienne

Titulaire du BAC (ou BT) et du DEUG, DUEL, DUES, de la LICENCE ou d'un diplôme admis en équivalence et née après le 31 décembre 1983

PROFESSEURS DE COLLEGES

Pour un Cycle de Formation pour l'accès à l'emploi de professeurs de Collège (2 ans de formation) il faut être : une personne de nationalité ivoirienne

Titulaire du BAC et du DEUG ou de la LICENCE dans la discipline indiquée au profil d'entrée (pas de licence 1 ou 2) ou d'un diplôme admis en équivalence et née après le 31décembre 1983

PROFESSEUR DE LYCEES

Pour un Cycle de Formation pour l'accès à l'emploi de professeur de Lycée (2 ans de formation) il faut être : une personne de nationalité ivoirienne

Titulaire du BAC et de la LICENCE dans la discipline et de la MAITRISE ou d'un MASTER dans la discipline indiquée au profil d'entrée (pas de licence 1) ou d'un diplôme admis en équivalence et née après le 31 décembre 1983

Dossiers à fournir :

Un certificat de visite et contre visite délivré par les médecins de l’équipe médicale constituée par l’ENS

Une fiche d’inscription et une demande de candidature en ligne (à imprimer)

La photocopie non légalisée (sur présentation de l’original) de l’extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif datant de l’Année 2020 ou 2021 ;

La photocopie (sur présentation de l’original) de la carte nationale d’identité ou de l’attestation d’identité en cours de validité (recto et verso) ;

Les photocopies non légalisées (sur présentation des originaux) du Baccalauréat et du diplôme requis, ou les attestations de réussite en cours de validité

Trois photos d’identité du même tirage sur fond blanc

Une pochette contenant des imprimés (2 000 F CFA payés à l’Agence Comptable de l’ENS) à retirer et à remplir lors du dépôt des dossiers ;

Une quittance de droits d’inscription d’un montant de 10 000 FCFA payés à l’Agence Comptable de l’ENS.

NB : Pour tous les diplômes admis en équivalence adressez-vous au Service des Examens et Concours de l’Ecole Normale Supérieure.

Placée sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l’École normale supérieure (ENS) d’Abidjan est chargée de la formation et du perfectionnement pédagogiques des formateurs et de la formation des personnels d’encadrement pédagogique exerçant dans l’enseignement secondaire général. La gestion pédagogique des étudiants et des professeurs stagiaires, la recherche dans le domaine de l'éducation ainsi que la production des outils et matériels didactiques, relèvent de ses missions.

En mars 2019, en vue de faire face au déficit criard d’enseignants en Côte d’Ivoire, le gouvernement ivoirien, par le truchement du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation professionnelle a lancé un vaste recrutement d’instituteurs-adjoints, de professeurs de collège bivalents et de professeurs de lycée, en vue du recrutement de 10 300 enseignants contractuels.

Ces 10 300 enseignants contractuels du primaire et du secondaire, recrutés dans le cadre du Programme social du gouvernement ivoirien (Ps Gouv, 2019-2020), ont ensuite été déployés à travers le pays, après deux mois de formation. Faisant ainsi monter à « 1003,4 milliards Fcfa » contre 727,5 milliards Fcfa initialement l’enveloppe budgétaire du PS-Gouv, selon Sidi Touré, porte-parole du gouvernement.

Rappelons que le contrat de ces enseignants contractuels ivoiriens est prévu pour durer sur une période de deux ans, après quoi il devrait avoir une sélection afin de permettre aux meilleurs qui seront retenus, d’intégrer la Fonction publique selon le Programme social du gouvernement.