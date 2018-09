Côte d'Ivoire : Les dessous du divorce Ouattara/Bédié, selon Guikahué

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le divorce est totalement consommé entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. C’est le moins que l'on puisse dire après le récent Bureau politique du PDCI tenu à Daoukro. Le SE Maurice Kakou Guikahué donne les raisons de ce désamour.

Guikahué fait des précisions sur les frictions PDCI-RHDP

Le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) est une alliance formée en 2005 par l'opposition d'alors pour contrer Laurent Gbagbo. En vertu de cette alliance, Alassane Ouattara avait accédé à la Magistrature suprême en 2011 avec un soutien d'Henri Konan Bédié. En 2015, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a lancé l'appel dit de Daoukro pour la réélection de son allié politique.

En retour, le parti septuagénaire entendait une alternance en 2020 en faveur de l'un de ses militants actifs. Cependant, à mesure que cette échéance approche, les relations entre Ouattara et Bédié se dégradent au point d'arriver à un stade de non-retour. Le Président Ouattara ayant publiquement soutenu que tout le monde peut se présenter, et que seul le meilleur sera retenu, remettant ainsi en cause l'accord (occulte) entre les deux alliés de la majorité présidentielle.

La création du Parti unifié a également renforcé les dissensions entre les deux anciens alliés. Plusieurs haut cadres du parti septuagénaire, favorables au RHDP unifié, ont créé le courant "Sur les traces d'Houphouët-Boigny", avec pour chef de file le Ministre Kobenan Kouassi Adjoumani.

Toutefois, lors d'une conférence de presse animée, ce mercredi, par Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire exécutif du PDCI-RDA, les véritables raisons du divorce d'avec la coalition au pouvoir ont été évoquées. « La première divergence avec le RDR, c'est le non-respect de la clause d'alternance », a annoncé le collaborateur d'Henri Konan Bédié.

Le BP de Daoukro a donc ouvert la possibilité de former une nouvelle coalition de l'opposition. Mais qu'en sera-t-il si Alassane Ouattara et Bédié finissent par s'entendre sur une éventuelle alternance ?