Burkina: Eliminatoires CAN 2019, Pitroipa de retour en sélection

Le sélectionneur de l’équipe burkinabè de football, Paulo Duarte, a rendu officielle, vendredi à Ouagadougou, la liste des 24 joueurs convoqués, dont Jonathan Pitroipa et les frères Traoré, pour affronter le Botswana les 13 et 16 octobre, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Cameroun 2019.

Eliminatoires CAN 2019, plusieurs cadres de retour dans le groupe

Les frères Alain et Bertrand Traoré, actuellement en grande forme, chacun dans son club, effectuent leur retour en sélection.

Un autre joueur clé, Jonathan Pitroipa, également absent lors de la débâcle contre la Mauritanie (0-2) le 8 septembre, figure sur la liste de Duarte.

Il est à noter également le retour de blessure de Cheik Djibril Ouattara.

Le Burkina affronte en double confrontation les 13 et 16 octobre le Botswana, pour le compte des 3e et 4e journées éliminatoires de la CAN 2019.

Le pays recevra le 13 octobre à Ouagadougou le Botswana, avant de se déplacer le 16 à Gaborone.

Après une première victoire dans cette campagne éliminatoire face à l’Angola (3-1), les Etalons ont trébuché lors de la 2e journée face à la Mauritanie, actuel leader du groupe I avec six points.

Le Burkina est deuxième avec trois points, suivi de l’Angola (trois points) et du Botswana (0 point).

La liste des 24 joueurs convoqués contre le Botswana :

Gardiens :

Hervé Koffi (Lille, France), Aboubacar Sawadogo (Al Nojoom/Arabie Saoudite), Germain Sanou (Beauvais/France)

Défenseurs :

Bakary Koné (A.G/Turquie), Steeve Yago (Toulouse/France), Issouf Dayo (Berkane, Maroc), Yacouba Coulibaly (Le Havre/France), Jean Noel Lingani (Horoya/Guinée), Tapsoba Edmond (Guimares/Portugal), Patrick Malo (Asec)

Milieux :

Charles Kaboré (Krasnodar/Russie), Razack Traoré (Konyaspor/Turquie), Alain Traoré (Berkane/Maroc), Blati Touré (Cordoba/Espagne), Bryan Dabo (Fiorentina/Italie), Cyrille Bayala (Lens,France), Zaki Sanogo (Hartberg/Autriche), Abou Ouattara (Malines/Belgique)

Attaquants :

Bertrand Traoré (Lyon/France), Jonathan Pitroipa (Paris FC/France), Banou Diawara (Tubize/Belgique), Compaore Bassirou (Sivassport /Turquie ), Amed Touré (Asec), Cheik Djibril Ouattara (ASFB).