Côte d’Ivoire : Sidiki KONATE a-t-il trahi Guillaume SORO ?

Sidiki Konaté, nommé ministre de l’Artisanat dans le nouveau gouvernement Amadou Gon Coulibaly, a-t-il trahi Guillaume Soro, son compagnon au sein des (FN) Forces Nouvelles ? Beaucoup le pensent et la réaction du Président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire depuis le Canada, juste après l’officialisation de la nomination de Sidiki Konaté encourage cette idée.

Sidiki Konaté, Guillaume SORO a-t-il validé sa nomination ?

« Bonjour chers Tous! Il est 6h17 heure canadienne. Je me suis réveillé avec cette phrase en tête. « N’est pas Âne qui on croit! » », voilà le Tweet posté par le PAN sur son compte Twitter officiel hier à 12h21 minutes, peu après la présentation du nouveau gouvernement. C’est que dans cette nouvelle équipe figure un homme qu’on n’entendait plus ces derniers jours malgré la vive tension entre les pro-Soro Guillaume et le camp du Président Alassane Ouattara.

Sidiki Konaté qui appartient, du moins qui appartenait hier encore, au camp Soro Guillaume n’avait pas été très bavard non plus sur le meurtre de Soro Kognon, ce militant du RACI, dont Guillaume Soro est président d’honneur, tué à Korhogo par des individus non encore appréhendés par les forces de police. Son retour dans l’actualité se fait avec sa nomination au sein du gouvernement des frères ennemis en cette période de grand froid dans la relation qu’ils entretiennent avec Guillaume Soro dont il est sensé être proche.

D’ailleurs très curieusement, ni le PAN Soro Guillaume ni aucun autre de ses lieutenants n’a souhaité bonne mission au nouveau ministre de l’Artisanat de Côte d’Ivoire, M. Sidiki KONATE. Franklin NYAMSI s’est d’ailleurs fondu d’un tout aussi curieux tweet révélateur d’un malaise : « Selon La Belle boutade de Guillaume Soro, " L'âne n'est pas celui qu'on croit ". Le Temps dévoile tout. »

Les remerciements du ministre Sidiki Konaté après sa nomination n’effacent pas la gêne soupçonnée autour de celle-ci. Comme s’il voulait faire entendre qu’il ne doit rien à personne, il a posté sur Facebook : « Gloire à Dieu. Tout est Grâce et la Grâce est à Dieu. En toute humilité je traduis : Ma reconnaissance à Dieu le Souverain.»

Soro Guillaume malgré tout remercié par Sidiki Konaté

Le nouveau ministre de l’Artisanat a rajouté : « Mes Vives Remerciements au PR Alassane Ouattara pour cette confiance renouvelée. Mes remerciements au PM Amadou Gon pour le choix porté sur mon humble personne. Mes remerciements à mon ami et compagnon le PAN Soro Guillaume pour ses conseils avisés et son soutien de toujours. Mes remerciements au frère du Village le ministre d'État Hambak pour la fraternité, l'orientation et le soutien permanent. Mes remerciements à mes parents pour leur douahou permanent. Mes Remerciements à tous les amis pour vos conseils, vos voeux et vos prières. Que Dieu nous donne la Baraka pour réussir la mission. Besoin de vos douahs. En Dieu Seul nous croyons. »

Pas plus de réactions d’encouragement du côté d’Alain Lobognon. Rien chez Moussa Touré non plus et encore moins chez les autres cadres de l’ancienne rébellion ivoirienne. Il faut dire que l'entrée de Sidiki Konaté au gouvernement en ce moment où la Team Soro demande justice pour Soro Kognon ne pouvait provoquer d'autres questions que celle de sa trahison.

D'ailleurs, ce meurtre de ce jeune ivoirien avait poussé Alain Lobognon à lancer une pique en forme interrogative : "Après le feu à des écoles à Korhogo, c’est un militant du RACI qui y est tué. La Constitution garantit-elle vraiment les libertés et les droits des citoyens partout en Côte d'Ivoire ? »