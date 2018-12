Côte d'Ivoire : Visite de Didier Drogba à Simone Gbagbo

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Didier Drogba s'est rendu, ce jeudi 27 décembre, à Cocody Riviera Golf pour une visite à Mme Simone Gbagbo. Cette rencontre entre l'ex-footballeur international et l'ancienne première dame suscite d'ores et déjà diverses réactions sur les rives de la lagune Ebrié.

Didier Drogba aux côtés de Simone Gbagbo

Ceux qui ont trop tôt déclaré que Didier Drogba n'était pas suffisamment solidaire de la souffrance de l'ancien couple présidentiel vont vite déchanter. En effet, l'ancien capitaine des Eléphants s'est rendu, ce jeudi, à la résidence de l'ancien président pour une visite de courtoisie à Simone Gbagbo. Par cette visite, l'enfant de Niaprahio entendait témoigner de sa compassion et surtout rendre hommage à cette dame qui a passé plus de sept ans en détention après son arrestation sous les décombres de la résidence présidentielle, le 11 avril 2011.

En sa qualité de vice-président de l'organisation internationale "Peace and Sport", l'Ivoirien entend également jouer un rôle majeur dans le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. Ainsi, la rencontre avec Simone Ehivet Gbagbo s'inscrit dans la droite ligne de la promotion d'une réconciliation à laquelle aspirent tant ses compatriotes, d'autant plus que Mme Gbagbo a elle-même embouché le message du pardon et de la réconciliation nationale depuis sa sortie de prison suite à une ordonnance d'amnistie prise par le Président Alassane Ouattara.

Cependant, certains détracteurs de Drogba s'indignent qu'il ait attendu plus de quatre mois avant de rendre visite à l'épouse de Laurent Gbagbo, alors que leurs portes lui étaient régulièrement ouvertes lorsqu'ils étaient encore aux affaires. Par ailleurs, le fait que Didier Drogba présente promptement ses condoléances au ministre Hamed Bakayoko lors du décès de son père, alors qu'il ne l'a pas fait pour plusieurs hauts cadres du Front populaire ivoirien (FPI) récemment décédés a également été décrié.

Quoi qu'il en soit, mieux vaut tard que jamais. La légende de Chelsea a rendu visite à l'ancienne Député d'Abobo, et leur rencontre s'est voulue cordiale.