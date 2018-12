Côte d'Ivoire : Guillaume Soro exhorte les musulmans à la solidarité

Fidèle à ses habitudes, Guillaume Soro a encore fait une adresse à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Le chef du Parlement a surtout exhorté les membres de cette communauté à être solidaire.

Guillaume Soro en plein dans sa prédication islamique

Guillaume Soro a résolument embouché le message du pardon et de la réconciliation nationale. A cet effet, l'ancien leader des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) ne manque aucune occasion d'adresser des messages ciblés à des communautés religieuses de Côte d'Ivoire. Les Chrétiens, chaque dimanche, et les Musulmans, chaque Vendredi, lisent régulièrement sur les réseaux sociaux une pensée de Soro Kigbafori Guillaume inspirée des livres saints.

Aussi, ce dernier vendredi de l'année 2018 a été l'occasion pour le député de Ferkessédougou d'appeler les adeptes de l'Islam au partage et à la solidarité. Loin d'être des paroles en l'air, cette exhortation de l'ancien leader syndical obéit à sa volonté de briser les barrières entre les hommes et femmes vivant sur les 322.465 km2 qui constituent la Côte d'Ivoire. Il s'agit en un mot d'un vivre ensemble harmonieux, qui favorisera à n'en point douter la chute des barrières au sein de la population ivoirienne.

Message de Guillaume Soro

Musulmans, Musulmanes, Chers Frères et Sœurs, Chers Amis de l’Islam Qu’Allah accepte nos prières en ce dernier vendredi de 2018 et qu’il cultive en vous l’esprit de partage et de solidarité. Bon et pieux djouman Votre, très fraternellement toujours.